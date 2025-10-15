Геймплейный трейлер The Outer Worlds 2 демонстрирует инопланетное оружие

В The Outer Worlds 2 много оружия, поэтому разработчики Obsidian Entertainment посетили IGN Fall Fan Fest 2025, чтобы показать фанатам арсенал, который будет доступен к релизу в конце этого месяца.

Каждое из ярких орудий The Outer Worlds 2 обладает уникальными свойствами, которые, несомненно, помогут игрокам в их путешествии по космической колонии Аркадия. Наверное, не нужно объяснять, почему может пригодиться циркулярная пила на конце посоха или наручный пистолет, но трейлер отлично демонстрирует возможности использования различного оружия. Среди других интересных моментов — лаймово-зелёный кислотный пистолет, плавящий тела, инопланетные пистолеты и даже опасные элементы окружающей среды, такие как турель на потолке.

Ещё одна изюминка нового трейлера The Outer Worlds 2 — различные фракции, которые можно встретить в самых разных локациях, словно сошедших со страниц лучших научно-фантастических произведений всех времён.

Выход The ​​Outer Worlds 2 запланирован на 29 октября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X | S.