Компаньоны в The Outer Worlds 2 могут предать и попытаться убить игрока, если их разозлить

Ждать выхода The Outer Worlds 2 осталось недолго - релиз состоится уже на следующей неделе. Как выяснилось, игра не только продолжит традиции первой части, но и решительно откажется от некоторых стандартных условностей жанра action-RPG. Ранее студия Obsidian Entertainment уже сообщала, что шестерых компаньонов в игре нельзя будет романсить. Теперь же стало известно, что их можно довести до такого состояния, что они решат предать и даже попытаться убить игрока.

В интервью Xbox Expansion Pass директоры Мэтт Сингх и Брэндон Адлер отметили, что решения игроков могут иметь серьезные последствия. При определенных обстоятельствах спутники могут выбрать не просто уход из команды, а прямо напасть на протагониста и прикончить его.

Для нас было крайне важно, чтобы эти персонажи чувствовались как самостоятельные личности. У них есть свои цели, свои мотивы, и если игрок разделяет их взгляды, это прекрасно. Они будут на вашей стороне, будут сражаться вместе с вами. Но если вы пойдете против их интересов, им будет что вам сказать. Это может вылиться в конфликт. Это может означать, что они покинут вас, или вам придется сразиться с ними насмерть. Но если вы выстроите с ними отношения, они останутся с вами до конца.

В качестве примера Брэндон Адлер привел компаньона по имени Инес, которая связана с фракцией "Выбор Тетушки". Если игрок проигнорирует ее просьбу прекратить убивать членов ее группы, Инес не просто покинет отряд, но и будет нападать на игрока в различные моменты игры.

Адлер добавил, что такие повороты не будут происходить сами по себе. Компаньоны будут заранее предупреждать игрока об ухудшении отношений с помощью просьб или ультиматумов. У игроков будет возможность попытаться спасти отношения или понести последствия, если они предпочтут бездействовать.

The Outer Worlds 2 выйдет на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и PC 29 октября и в тот же день появится в каталоге подписки Game Pass Ultimate.