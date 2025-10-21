ЧАТ ИГРЫ
The Outer Worlds 2 29.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, Космос, Научная фантастика
7 268 оценок

Компаньоны в The Outer Worlds 2 могут предать и попытаться убить игрока, если их разозлить

2BLaraSex 2BLaraSex

Ждать выхода The Outer Worlds 2 осталось недолго - релиз состоится уже на следующей неделе. Как выяснилось, игра не только продолжит традиции первой части, но и решительно откажется от некоторых стандартных условностей жанра action-RPG. Ранее студия Obsidian Entertainment уже сообщала, что шестерых компаньонов в игре нельзя будет романсить. Теперь же стало известно, что их можно довести до такого состояния, что они решат предать и даже попытаться убить игрока.

В интервью Xbox Expansion Pass директоры Мэтт Сингх и Брэндон Адлер отметили, что решения игроков могут иметь серьезные последствия. При определенных обстоятельствах спутники могут выбрать не просто уход из команды, а прямо напасть на протагониста и прикончить его.

Для нас было крайне важно, чтобы эти персонажи чувствовались как самостоятельные личности. У них есть свои цели, свои мотивы, и если игрок разделяет их взгляды, это прекрасно. Они будут на вашей стороне, будут сражаться вместе с вами. Но если вы пойдете против их интересов, им будет что вам сказать. Это может вылиться в конфликт. Это может означать, что они покинут вас, или вам придется сразиться с ними насмерть. Но если вы выстроите с ними отношения, они останутся с вами до конца.

В качестве примера Брэндон Адлер привел компаньона по имени Инес, которая связана с фракцией "Выбор Тетушки". Если игрок проигнорирует ее просьбу прекратить убивать членов ее группы, Инес не просто покинет отряд, но и будет нападать на игрока в различные моменты игры.

Адлер добавил, что такие повороты не будут происходить сами по себе. Компаньоны будут заранее предупреждать игрока об ухудшении отношений с помощью просьб или ультиматумов. У игроков будет возможность попытаться спасти отношения или понести последствия, если они предпочтут бездействовать.

The Outer Worlds 2 выйдет на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и PC 29 октября и в тот же день появится в каталоге подписки Game Pass Ultimate.

28
25
Комментарии:  25
Кей Овальд

Там такие спутники, что их хочется сразу же пристрелить.

17
saa0891

Реально ни одной красивой бабы не завезли, набрали по квотам гандурасов которые кроме уродов ни чего нарисовать не могут.

16
Great-heartedElio

там у них художники с конкорда да? такие же мерзотные уроды все до единого

5
Neko-Aheron

Игру делает группа фемок, вот тебе и результат

6
Hevin

О, снова хорошая возможность поубивать инклюжных существ неопределенного пола

10
ZAUSA
Если не играть, то не предадут.

8
Иваныч из Тулы

Значит оставляем компаньонов голыми, чтоб когда они предали, то ушли бы без штанов.

7
arthemis91

В викинг конквесте так и делали

Azimut zvuk

Какая отвратительная рожа...

6
ant 36436
Если её нельзя сразу выпилить, то это уже сюжетное бессмертие. Сомнительная свобода выбора.

6
001fess

То есть пройти нормально без пeдeрастии не получится?

6
Лобо

Может специально всех их бесить? Раз романов нет хотя бы убью их всех

6
Aleksey Aleshka

Ля какой форс этой повесточной помойки пошёл

6
