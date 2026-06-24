Космический фоторежим и трансмогрификация: для RPG The Outer Worlds 2 вышло обновление 1.2.0.0

Студия Obsidian Entertainment выпустила контентное обновление под номером 1.2.0.0 для своей научно-фантастической ролевой игры The Outer Worlds 2. Свежий патч полностью сфокусирован на добавлении новых игровых функций и исправлении ошибок на основе отзывов пользователей.

Команда разработчиков объявила о завершении тестирования ключевых систем и открыла доступ к автоматическому скачиванию файлов.

Главным нововведением этого апдейта стало появление полноценного фоторежима, редакционной комнаты для смены внешности персонажа прямо на борту корабля и долгожданной системы трансмогрификации. Теперь пользователи могут свободно менять визуальный облик экипировки своего героя и напарников без потери боевых характеристик брони.

Также авторы переработали интерфейс настроек графики, добавив функцию моментального применения параметров вертикальной синхронизации и масштабирования разрешения экрана.

Технический отдел проделал работу по устранению программных ошибок, багов в квестовых цепочках и зависаний во время боя на просторах Аркадии. Разработчики полностью исправили редкий вылет при использовании плазменного оружия во втором акте, починили систему навигации ИИ у компаньонов и сбалансировали экономику торговцев на дальних аванпостах. Ознакомиться с полным списком мелких правок баланса все желающие могут на странице проекта в Steam.