Креативный директор The Outer Worlds 2 рассказал, почему игры Obsidian такие особенные - дело в уважении к сценаристам

Релиз The Outer Worlds 2 прошел успешно, однако, как это часто бывает, игра не избежала технических проблем. Хотя релизная версия и не была критически сырой, множество мелких, но раздражающих ошибок всё же омрачало игровой процесс. И пока технические специалисты чинили игру, креативный директор Джош Сойер и сценаристка Кейт Доллархайд в интервью Стивену Тотило рассказали о внутренней кухне студии.
В индустрии, где сценаристов часто воспринимают как "обслугу" для геймдизайнеров, студия Obsidian Entertainment строит свою философию на противоположном принципе. По словам Сойера, он наслушался множество "страшилок" о работе сценаристов в других, более крупных студиях, где их роль часто принижена. В Obsidian сценаристы являются полноправными соавторами наравне с дизайнерами уровней. Между ними происходит постоянный диалог и поиск компромиссов. Такой подход позволяет создавать целостный игровой опыт, где история и геймплей неразрывно связаны, а знаменитые ветвящиеся диалоги - результат глубокой интеграции писателей в процесс разработки.
Для поддержки этой философии студия разработала собственные технологии. После того как работа в Excel и с "каскадными деревьями" начала вызывать у команды отторжение, был создан внутренний инструмент OEI Tools.
Несмотря на соблазн использовать искусственный интеллект для генерации тысяч строк текста, Obsidian сознательно отказалась от этого пути. Сойер и сценаристка Кейт Доллархайд отметили, что ИИ быстро становится "неуклюжим", и непонятно, как вообще тестировать такой сгенерированный контент.
Вместо этого студия фокусируется на качестве каждого слова. Хотя у них есть лимит слов, ниже которого опускаться не принято, потому что даже самого лучшего персонажа можно испортить слишком затянутыми диалогами.
Именно такой сбалансированный и уважительный подход к нарративу, где сценарист - это не просто "писака", а соавтор мира, и является тем секретным ингредиентом, который годами заставляет игроков любить RPG от Obsidian.
Дело в том что мы все очень толлерантные и хотим внушать и пропагандировать свои взгляды посредством игр, делая упор не на сюжете или геймлее, а на идее и параллелях того, как надо себя вести, и каким надо быть толлерантным.
а как это относится к теме поста?
Как твой коммент относится к теме моего коммента?
каскадные деревья я ещё понимаю. наглядность структуры все дела но эксель? на*я сценаристам работать с ним? что за дичь?
На своём втором прохождении хожу без напарников и всех встречных убиваю, полностью зачищаю карту после выполнения квестов.
Напарники только раздражают и в скрытности с ними не побегать, а остальные являются источником опыта.
Основная проблема многих рпг-игр. Сам так же геноциды по кд устраиваю, ибо опыта надо много.
Вспоминаю масс эффект 1, где проблемы можно было словами или смертями решить и всегда выбираешь второй путь ибо так опыта больше и дико понравилось, что во второй части (и 3 вроде) это изменили и опыт только за завершение заданий давали, а не за фраги, тем самым уже и позволяя, и мотивируя более ролеплейно отыгрывать.
Начитерил опыта и рпш ходи
Ну скрытности они не мешают, так как пока невидим ты, они то же, а вот раздражать они умеют, это да.
По сравнению с первой частью может быть это успех теперь у серии не 6 балов ,а 6.5 !А так не очем этот оутвородс, лучше бы prey новый выпустили!