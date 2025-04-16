Локации в The Outer Worlds 2 будут больше, чем в первой части

Первая часть The Outer Worlds от Obsidian Entertainment получила хорошие отзывы, хотя игроки указали на определенные ограничения. В случае с сиквелом он должен быть намного лучше — по двум причинам. Во-первых, игра создается исключительно для текущего поколения консолей. Во-вторых, The Outer Worlds 2 полностью финансируется Microsoft, поэтому создатели, безусловно, получили больший бюджет на разработку игры.

Сегодня на IGN появилось новое видео, в котором директор игры рассказал о видении студии и планируемых изменениях. Брэндон Адлер упоминает, что он получал много запросов от игроков на создание гораздо более крупных областей. И это было одной из целей разработки The Outer Worlds 2.

Одной из первых вещей, которую мы решили сделать, когда начали работать над The ​​Outer Worlds 2, было создание больших, обширных областей. Этого хотели игроки.

Локации будут больше, но что насчет контента? Obsidian должна была разработать много интересных мест для посещения, много деталей и историй, которые помогут игрокам больше узнать об отдельных регионах. На первый взгляд, вы можете увидеть значительный скачок в визуальном качестве по сравнению с первой частью. The Outer Worlds 2 создается на Unreal Engine 5.

Когда мы создаем больше открытых пространств, у нас есть определенный путь, по которому должен следовать игрок. Но в истинном стиле Obsidian мы позволяем игрокам идти куда угодно и испытывать все, что они хотят.

The Outer Worlds 2 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК и Game Pass в этом году. Xbox Games Showcase 2025 состоится 8 июня, а сразу после мероприятия состоится специальная панель, посвященная новой части The Outer Worlds. Вероятно, там же будет раскрыта и дата выхода.