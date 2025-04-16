Локации в The Outer Worlds 2 будут больше, чем в первой части

Первая часть The Outer Worlds от Obsidian Entertainment получила хорошие отзывы, хотя игроки указали на определенные ограничения. В случае с сиквелом он должен быть намного лучше — по двум причинам. Во-первых, игра создается исключительно для текущего поколения консолей. Во-вторых, The Outer Worlds 2 полностью финансируется Microsoft, поэтому создатели, безусловно, получили больший бюджет на разработку игры.
Сегодня на IGN появилось новое видео, в котором директор игры рассказал о видении студии и планируемых изменениях. Брэндон Адлер упоминает, что он получал много запросов от игроков на создание гораздо более крупных областей. И это было одной из целей разработки The Outer Worlds 2.
Одной из первых вещей, которую мы решили сделать, когда начали работать над The Outer Worlds 2, было создание больших, обширных областей. Этого хотели игроки.
Локации будут больше, но что насчет контента? Obsidian должна была разработать много интересных мест для посещения, много деталей и историй, которые помогут игрокам больше узнать об отдельных регионах. На первый взгляд, вы можете увидеть значительный скачок в визуальном качестве по сравнению с первой частью. The Outer Worlds 2 создается на Unreal Engine 5.
Когда мы создаем больше открытых пространств, у нас есть определенный путь, по которому должен следовать игрок. Но в истинном стиле Obsidian мы позволяем игрокам идти куда угодно и испытывать все, что они хотят.
The Outer Worlds 2 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК и Game Pass в этом году. Xbox Games Showcase 2025 состоится 8 июня, а сразу после мероприятия состоится специальная панель, посвященная новой части The Outer Worlds. Вероятно, там же будет раскрыта и дата выхода.
Надеюсь она не будет такой душной и скучной как первая часть. Вообще не осилил, слишком всё навалено сразу.
Неоднозначный этот ue5 . хотя , может у создателей реализация хромает .
Когда нынче что ни игра на UE5, а багодром, то тут уж стоить задуматься, что сам движок лажа..
Заголовок не воодушевляет,
Теперь бегать между квестами через километры копипастных скал станет ещё веселее. Ждём бескрайние просторы, наполненные воздухом и багами на UE5.
"Игра создаётся на Unreal Engine 5" - теперь это звучит не как то, чем следует гордиться, а как проклятье. Ждем миллион багов, лагов, непроходимых квестов и, соответственно, миллион патчей.
главное что бы экранов загрузки было меньше чем в старфилде