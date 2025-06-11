"Меньше глупостей, больше мрачности": The Outer Worlds 2 сменит тон, но не потеряет юморной характер

Obsidian Entertainment готовит не просто продолжение The Outer Worlds, а сюжетно более мрачную и насыщенную историю с острыми темами. Об этом рассказал геймдиректор The Outer Worlds 2. Брэндон Адлер в интервью PC Gamer на Summer Game Fest 2025. По его словам, хотя фирменный юмор студии останется, новая часть обретёт куда более серьёзное лицо.

Первая игра была ироничной научной сатирой о будущем, управляемом жадными корпорациями. Но, как признаёт Адлер, её подача иногда скатывалась в однообразие: «Мы не хотим, чтобы у игроков возникло ощущение, будто они слышат одни и те же шутки и идеи. В сиквеле хочется дать что-то свежее и более глубокое».

Один из способов усилить драматизм — сделать фракции игры более пугающими. Например, Протекторат — авторитарная сила, созданная на вопросе: «Сколько свободы вы готовы отдать за комфорт и безопасность?» Ещё одна фракция — Auntie’s Choice — знакомый по первой части корпоративный конгломерат, вторгшийся в Аркадию якобы ради блага человечества. На деле — ради ресурсов и прибыли. Если в первой игре такие группировки казались скорее нелепыми, то теперь, по словам Адлера, они будут «жестокими и пугающими».

Изменения отчасти объясняются и кадровыми перестановками. Один из создателей Fallout, Тим Кейн, покинул пост креативного директора и стал консультантом. Основной креативный вектор теперь определяет Леонард Боярски — и именно он, по мнению Адлера, задаёт более мрачный и мрачноватый настрой всей истории.

Тем не менее, The Outer Worlds 2 не утратит своей уникальности. «Юмор никуда не денется, — подчёркивает Адлер. — Просто теперь он будет не глупым, а абсурдным — в хорошем смысле».

Релиз The Outer Worlds 2 запланирован на 29 октября 2025 года.