Microsoft анонсировала специальные геймпады, созданные по мотивам научно-фантастической RPG The Outer Worlds 2

Microsoft недавно представила две стильные новинки контроллеров, посвящённых The Outer Worlds 2: стандартный беспроводной контроллер Xbox и премиальный беспроводной контроллер Xbox Elite Series 2.

ймпадыОба изделия уже доступны в Xbox Design Lab, что позволяет настраивать всё: от цветовой схемы до стиля триггеров. Дизайн выполнен в духе причудливого научно-фантастического мира The Outer Worlds 2, с узнаваемым логотипом Moon Man и светящимися узорами галактических разломов, гармонично вписывающимися в хаотичный мир системы Arcadia.

Если выбираете обычный беспроводной контроллер Xbox, у вас будет возможность настроить практически каждую деталь. Можно выбрать металлические триггеры, глянцевую крестовину, прорезиненные боковые накладки и даже добавить лазерную гравировку на верхнюю крышку, чтобы сделать устройство truly yours. Контроллер полностью совместим с Xbox Series X/S, Xbox One, ПК на Windows, iOS, Android и облачными играми, а также поддерживает подключение по Bluetooth или Xbox Wireless. Встроенная кнопка «Share» позволяет быстро делать скриншоты или записывать игровые клипы, исследуя вселенную The Outer Worlds 2.

Elite Series 2 поднимает всё на новый уровень. В комплект входят джойстики с регулируемым сопротивлением, обхватывающие резиновые накладки и укороченные триггеры для более быстрой реакции. Дополнительно можно менять задние лепестки и настраивать каждую кнопку через приложение Xbox Accessories, что делает устройство идеальным выбором для тех, кому нужен максимальный контроль во время боёв или исследований. Также есть 3,5-мм аудиоразъём для подключения совместимой гарнитуры, чтобы полностью погрузиться в звучание вселенной Arcadia.

Для поклонников оригинальной The Outer Worlds от Obsidian — отличный способ отпраздновать выход продолжения. Независимо от того, идёте ли вы в лобовую атаку или действуете скрытно, эти контроллеры передадут часть шарма Arcadia, сочетая точность и комфорт, за которые славится экосистема Xbox.

Оба контроллера доступны исключительно в Xbox Design Lab. Цена стандартной версии начинается от 99 долларов, а Elite Series 2 — от 189 долларов. Они отлично дополнят предстоящий релиз The Outer Worlds 2, который выйдет 29 октября на Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК (Steam и Battle.net), и в игру можно будет поиграть с самого старта по подписке Game Pass Ultimate.