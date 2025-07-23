Microsoft снизила цену на The Outer Worlds 2 до 70 долларов

Microsoft отказывается от своих планов поднять цены на свои основные игры до 80 долларов, которые будут доступны до конца года. В среду компания подтвердила, что снизит цены на The Outer Worlds 2 и другие «праздничные релизы по полной цене» до 70 долларов.
Тем, кто уже заплатил 80 долларов за The Outer Worlds 2, придётся получить возврат средств в месте покупки. После этого вы сможете снова оформить предварительный заказ по новой цене в 70 долларов.
В заявлении для Windows Central компания заявила, что это решение принято в целях «соответствия текущей рыночной ситуации».
Мы стремимся подарить игрокам невероятные миры для исследования и сохраним цены на наши праздничные релизы по полной цене, включая The Outer Worlds 2, на уровне 69,99 долларов, что соответствует текущей рыночной ситуации.
Microsoft впервые объявила о повышении цен на свои игры для Xbox ещё в мае. В момент объявления компания заявила, что решение о повышении цен на игры и игровое оборудование было принято «с учётом рыночной конъюнктуры и растущей стоимости разработки». Цены на игровое оборудование и аксессуары не изменились по сравнению с предыдущим повышением.
Компания Obsidian, разработчик The Outer Worlds 2, опубликовала собственное заявление о снижении цен.
Мы получили ваше сообщение о снижении цен через Skip Drone. Как организация, стремящаяся не допустить безудержного роста цен у корпораций, мы в Earth Directorate сотрудничали с [УДАЛЕНО] над пересмотром цены на The Outer Worlds 2.
The Outer Worlds 2 выйдет 29 октября 2025 года на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК. Игра также будет доступна в первый день продаж в Xbox Game Pass.
вы можете наблюдать , как люди горят от того - что кто то их богаче и 80 баксов для них не деньги
в их головах даже не может быть быть мысли, что люди просто богаче их и могут себе позволить
а так всем интересующимся игрой советую пройти её через геймпасс
а если уж очень надо макс версию, то за 1-2к можно апгрейд сделать до максимума
Как ты сказочно приравнял достаток и уважение к своим честно(а мб не совсем) заработанным деньгам, тебе никогда не говорили, что ты очень умный?)
Чувак насосал, а теперь хвастается.))
ты вот паришься из за того маршрутка была 40 рублей, а стала 60 рублей? скорее всего нет. вот и люди которые могут позволить себе 80 баксов на игру не парятся (аналогия)
если для тебя игра кал, почему ты решил за всех?
кто то же сосалики покупает
мб для тех кто предзаказал за 80 игра топовая и цена норм
вам бы лишь бы обосрать чужой выбор
Удивлён, что за 80$ кто-то сделал предзаказ на это. Классика жизни - пипл схавает.
Игра не успела выйти, а уже подешевела, видимо настолько не верят в это чудо-поделие)
Игра не такая уж плохая, но майки своей политикой хоронят игры.
Уж снизили так снизили. Классика - поднять цену, а затем слегка опустить, создавая иллюзию, что стало дешевле, хотя в реальности стало дороже.
Её даже и за 40 мало бы кто стал брать.
А были довны, которые предзаказали это по 80 баксов?
Разумеется были, но видимо их настолько мало, что майки решили поиграть в добрых дядюшек в попытке заполучить число предзаказавших побольше
Эта халтура даже 30 долларов не стоит, а какие-то лохи её даже за 80 купили