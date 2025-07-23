Microsoft снизила цену на The Outer Worlds 2 до 70 долларов

Microsoft отказывается от своих планов поднять цены на свои основные игры до 80 долларов, которые будут доступны до конца года. В среду компания подтвердила, что снизит цены на The Outer Worlds 2 и другие «праздничные релизы по полной цене» до 70 долларов.

Тем, кто уже заплатил 80 долларов за The Outer Worlds 2, придётся получить возврат средств в месте покупки. После этого вы сможете снова оформить предварительный заказ по новой цене в 70 долларов.

В заявлении для Windows Central компания заявила, что это решение принято в целях «соответствия текущей рыночной ситуации».

Мы стремимся подарить игрокам невероятные миры для исследования и сохраним цены на наши праздничные релизы по полной цене, включая The Outer Worlds 2, на уровне 69,99 долларов, что соответствует текущей рыночной ситуации.

Microsoft впервые объявила о повышении цен на свои игры для Xbox ещё в мае. В момент объявления компания заявила, что решение о повышении цен на игры и игровое оборудование было принято «с учётом рыночной конъюнктуры и растущей стоимости разработки». Цены на игровое оборудование и аксессуары не изменились по сравнению с предыдущим повышением.

Компания Obsidian, разработчик The Outer Worlds 2, опубликовала собственное заявление о снижении цен.

Мы получили ваше сообщение о снижении цен через Skip Drone. Как организация, стремящаяся не допустить безудержного роста цен у корпораций, мы в Earth Directorate сотрудничали с [УДАЛЕНО] над пересмотром цены на The Outer Worlds 2.

The Outer Worlds 2 выйдет 29 октября 2025 года на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК. Игра также будет доступна в первый день продаж в Xbox Game Pass.