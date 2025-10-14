Microsoft уверена в успехе: рецензии на The Outer Worlds 2 появятся за неделю до релиза

До выхода долгожданного The Outer Worlds 2 осталось всего 15 дней, но журналисты уже получили доступ к полной версии игры. Об этом сообщает издание Game Informer: первые рецензии появятся 23 октября, за неделю до официального релиза 29 октября. Это редкая практика, которая обычно указывает на высокое качество и уверенность издателя.

Продолжение культовой RPG 2019 года от Obsidian Entertainment обещает быть масштабнее и амбициознее оригинала. На этот раз студия получила от Microsoft больше ресурсов, времени и свободы действий, что позволило создать мир с глубоким сюжетом, нелинейными решениями и фирменным юмором. Проект является одним из ключевых релизов конца года для Xbox, и компания активно продвигает его как главную игру октября, несмотря на грядущие релизы Keeper и Ninja Gaiden 4.

Редакции со всего мира получили достаточно времени для тщательного знакомства с игрой, поэтому рецензии обещают быть подробными и информативными. Благодаря этому игроки смогут заранее оценить, стоит ли погружаться в новое приключение от Obsidian.

Кроме того, The Outer Worlds 2 будет доступна в Xbox Game Pass с первого дня, что делает её ещё более привлекательной для подписчиков.