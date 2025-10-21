ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Outer Worlds 2 29.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, Космос, Научная фантастика
7 268 оценок

На Blu-ray-диске The Outer Worlds 2 для PS5 нет даже 2 ГБ данных

Gruz_ Gruz_

Как и предполагали многие, для того чтобы запустить физическую версию The Outer Worlds 2 на PlayStation 5, недостаточно просто вставить диск в привод консоли. Согласно предоставленной информации Does It Play?, на Blu-ray-диске для PS5 содержится всего 1,32 ГБ данных, то есть версия 1.0. Чтобы зупустить игру, необходимо будет подключить консоль к сети и загрузить остальные данные. Без этого игра просто не запустится

Игроки на PlayStation 5 будут вынуждены загрузить обновление размером 71,6 ГБ, чтобы фактически играть в RPG с патчем 1.002. После этого можно перейти в автономный режим и наслаждаться The Outer Worlds 2.

The Outer Worlds 2 выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S уже 29 октября 2025 года.

17
20
Комментарии:  20
Ваш комментарий
saa0891
на Blu-ray-диске для PS5 содержится всего 1,32 ГБ данных, то есть версия 1.0.
Игроки на PlayStation 5 будут вынуждены загрузить обновление размером 71,6 ГБ, чтобы фактически играть в RPG с патчем 1.002.
6
Hakuni

вспомнилось - "вставил диск и играешь ! не то что ващи цифровые фантики в стим"

4
Alamut95

Это уже давно не так.

Who am I really

Но тут разница огромная, раньше купил диск и он твой лично, а цифра это обычная аренда

1
нитгитлистер Who am I really

толку с диска если там не вся игра полностью? ты просто купил блюрку в коробочке с каким-то принтом. сервера обрубят и всё. нет игры.

ZAUSA
На Blu-ray-диске The Outer Worlds 2 для PS5 нет даже 2 ГБ данных

Есть ли в самой игре интересного контента хотя бы на 2 Гб?..

3
digitalkid

Что-то клёвое не может стоить меньше 15 долларов (с) South Park

Aleksey Aleshka

Лол. А зачем в таком случае пихать БлюРей??)))

2
Agentdead

Ну типо плойка настолько слабая что даже сд диски читать не в состоянии.

Aleksey Aleshka Agentdead

А дисководы разве не имеют обратной совместимости?

Andrey Nikiforov Aleksey Aleshka

Физически - имеют: лазер везде одинаковый.
Практически - от драйверов зависит.

Вероятно на ПС морально "устаревшие" форматы дисков не поддерживаются по умолчанию, а перепрошивать из-за одной игры никто не будет.

ДЕНИСКА_омск

за такое надо в суд

1
Константин335

Ну и ладно

1
CRAZY rock GAME

Тогда возникает вопрос, зачем вообще ее на диске выпускают

1
InSert0

На Blu-ray-диске The Outer Worlds 2 для PS5 нет даже 2 ГБ данных

Похоже они издеваются

Azimut zvuk

Так и игры нет,мусор какой-то)