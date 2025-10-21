На Blu-ray-диске The Outer Worlds 2 для PS5 нет даже 2 ГБ данных

Как и предполагали многие, для того чтобы запустить физическую версию The Outer Worlds 2 на PlayStation 5, недостаточно просто вставить диск в привод консоли. Согласно предоставленной информации Does It Play?, на Blu-ray-диске для PS5 содержится всего 1,32 ГБ данных, то есть версия 1.0. Чтобы зупустить игру, необходимо будет подключить консоль к сети и загрузить остальные данные. Без этого игра просто не запустится

Игроки на PlayStation 5 будут вынуждены загрузить обновление размером 71,6 ГБ, чтобы фактически играть в RPG с патчем 1.002. После этого можно перейти в автономный режим и наслаждаться The Outer Worlds 2.

The Outer Worlds 2 выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S уже 29 октября 2025 года.