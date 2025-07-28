На Gamescom пройдёт эксклюзивная театральная презентация The Outer Worlds 2

Учитывая, что The Outer Worlds 2 от Obsidian Entertainment — главный осенний релиз Microsoft, появление игры на Gamescom было бы логичным. Однако, похоже, Xbox решила устроить «эксклюзивную» театральную презентацию научно-фантастической ролевой игры.
«Театральное путешествие с гидом» пройдёт на территории милитаристского Протектората, чтобы показать Гробницу Матриарха. Описываемая как «роскошное сооружение, где переплетаются история, преданность и пропаганда», она представит общество, которое «променяло свободу на безопасность и почитает своих основателей с тревожной преданностью».
The Outer Worlds 2 выйдет 29 октября на Xbox Series X/S, PS5 и ПК, а подписчики Game Pass смогут сыграть в игру с первого дня.
Подозревается мне, что это будет такое же скучное дно, как и первая часть, с устаревшим юмором и гейплеем
Главный релиз осени это эксклюзивный просмотр ролика в павильоне. Театральное путешествие с гидом по 1 локации. Променять свободу на безопасность, какая свежая и невиданная доселе концепция. История преданность и пропаганда это буквально описание всей рекламной кампании для геймпасса, а не только локации.
Там бюджет 2 части перевалил за 100 миллионов USD и издатель продвигает игру под любым маркетингом, т.к. есть огромные опасения что всё это не окупится. Даже встречаются упоминания бюджета в 150m.
Поэтому часть летней презентации XBOX просто отдали под эту игру, т.к. нужно промить, а издатель не верит в неё. Даже звали артиста из ситкомов. В общем, всё это похоже на спасение переоценённой игры, которая всеми воспринимается как что-то категории А минус, с ценником в 30-50USD на старте.
Всё это также связано с прохладным релизом Avowed от той же студии.
Ну т.е. комическая игра