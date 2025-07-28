На Gamescom пройдёт эксклюзивная театральная презентация The Outer Worlds 2

Учитывая, что The Outer Worlds 2 от Obsidian Entertainment — главный осенний релиз Microsoft, появление игры на Gamescom было бы логичным. Однако, похоже, Xbox решила устроить «эксклюзивную» театральную презентацию научно-фантастической ролевой игры.

«Театральное путешествие с гидом» пройдёт на территории милитаристского Протектората, чтобы показать Гробницу Матриарха. Описываемая как «роскошное сооружение, где переплетаются история, преданность и пропаганда», она представит общество, которое «променяло свободу на безопасность и почитает своих основателей с тревожной преданностью».

The Outer Worlds 2 выйдет 29 октября на Xbox Series X/S, PS5 и ПК, а подписчики Game Pass смогут сыграть в игру с первого дня.