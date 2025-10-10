На Xbox Series и ПК стала доступна предзагрузка The Outer World 2

The Outer Worlds 2 — одна из самых ожидаемых игр лейбла Xbox этой осени, и фанаты наверняка будут рады узнать, что ее разработка, по-видимому, завершена, поскольку на Xbox и ПК появилась возможность предварительной загрузки. Информацию об этом сообщило издание XboxEra.

Размер предварительной загрузки The Outer Worlds 2 составляет:

Xbox Series — 79,49 ГБ

Xbox on PC — 77,30 ГБ

В случае с платформой PlayStation 5 и сервисом Steam предварительная загрузка, к сожалению, недоступна.

Релиз The Outer Worlds 2 состоится 29 октября 2025 года, и то, что предзагрузка уже доступна, — это очень хороший знак. Игра выйдет на Xbox Series X|S, PS5 и ПК. Как и все игры от Microsoft, она будет доступна в Game Pass Ultimate и PC Game Pass с момента релиза.