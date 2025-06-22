"Не каждая игра для всех", - говорит директор The Outer Worlds 2

В The Outer Worlds 2 Obsidian делает большую ставку на классические элементы RPG: глубокие системы, осмысленный выбор и постоянные последствия. Игра также обещает надёжную систему перков — с более чем 90 вариантами — но вызвала некоторые споры, когда удалила функцию перераспределения, которая позволяла игроку переопределять приобретённые навыки и перки.
По словам режиссёра Брэндона Адлера, это решение было принято, чтобы подчеркнуть важность выбора при создании персонажа, с решениями, которые имеют реальный вес и не могут быть отменены — что, по мнению директора, противоречит текущей тенденции в отрасли, которая отдаёт приоритет предоставлению гибкости игроку.
«Многие любят систему перераспределения способностей. И это определённо правильный способ. Но лично я хочу, чтобы игрок понимал, что его выбор постоянен — он имеет значение — и больше думал о нем, прежде чем принимать решения. Часто вы видите игры, которые позволяют бесконечно перераспределять способности, и в этот момент я уже не играю за персонажа, потому что я прыгаю между стилями — например, мой персонаж — великий убийца, который стреляет издалека, а потом, о, теперь он станет мастером-оратором, а затем он снова перераспределяет способности.
The Outer Worlds 2 также будет делать большую ставку на отрицательные черты, где каждый навык должен иметь отрицательный момент. Для Адлера эти элементы важны, чтобы уважать время игрока.
Это говорит о том, что ваш выбор имеет значение, поэтому отнеситесь к этому серьёзно — и мы будем уважать это, убедившись, что игра хорошо реагирует на ваши решения. Это уважение к вашему времени.
Что касается того факта, что не всем могут понравиться эти решения, принятые студией, режиссёр ясно дает понять, что цель не в том, чтобы сделать игру «буквально для всех», поскольку это в конечном итоге разбавляет впечатления.
«Я бы сказал, что нужно с самого начала дать понять, какие впечатления получат игроки. Если это не для них, это нормально. Мы надеемся убедить их в этом, но я также не собираюсь делать игру буквально для всех, потому что тогда, как мне кажется, впечатления станут слишком разбавленными. Конечно, мы хотим сделать игру, в которую люди захотят играть долгое время, но не каждая игра подходит всем. Иногда приходится выбирать путь.
The Outer Worlds 2 выйдет 29 октября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S — с запуском в первый день на Game Pass.
Потом обычно такие режиссёры после провала и онлайн в 5000 человек начинают ныть, мол, ребят а вы почему наш новый кАААл не купили? Купите пожалуйста мне начальник сказал, что уволит завтра мы с командой даже запили патчик все распределять можно и авто прокачку добавили и уровень сложности где игра сама за вас диалоги принимает, бога ради купите игру прошу вот вам скидочка 75%
Так тоже самое получается с играми "для всех", они получаются обычно безликими, "мягкими" и как говорят нынче, совевыми. Что бы никого не обидеть, что бы всем было комфортно. А так не бывает.
Но в данном случае, судя по маркетингу The Outer Worlds 2 и высказыванием всяких шишек, игру походу хотят убить в зародыше.
Маркетинг абобы был на нытье построен и все равно игру купили.
ага особенна ихняя - и особенна 1 часть которая даже блогхеры не смогли до конца пройти.
всмысле она же легкая
так они бросали не из за сложности, а из за тупого геймплея, сюжета, тупой бессмысленности и пустоты после несколько часов прохождения.
блогеры бросают игру потому что она не приносит
-Новых зрителей\подписчиков
-Просмотры
-Зрителей на трансляции
-Донаты
-Рекламные акции
А не потому что игра не нравится блогерам
Наличие или отсутствие респека - это не главная проблема этой игры.
На релизе будет столько лажи, что про респек никто и не вспомнит.
главное успеть понять игра для тебя игра или нет, пока еще можно будет сделать рефанд
но жанр который вы повесили на игру, создаан для большинства, и у него фанаты разных возрастов
то-есть вы обязаны создавать проект для каждого пользователя, иначе урезайте функционал чтобы игра была похожа хотя бы на Мех Варриор 6 Рубикон, вот эти продукты точно не для всех.
Синглплеерная игра, в которой нельзя пересобраться, это не глубокая философия, а просто душный костыль, оправдывающий потенциально кривой баланс. Сделать неудобно и назвать это хардкорной фичей для погружения – вот это настоящий геймдизайн.
и так очередной перенос даты привет 27
А можно вот это применительно сюжета, а не прокачки? Максимально спорное решение. Вообще, забавно, что он осознает, что респек - это правильно, но все равно делает неправильно. "На зло маме отморожу уши."
Только некоторые игры расходятся миллионными продажами, а некоторые очень много всего обещают...