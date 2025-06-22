"Не каждая игра для всех", - говорит директор The Outer Worlds 2

В The Outer Worlds 2 Obsidian делает большую ставку на классические элементы RPG: глубокие системы, осмысленный выбор и постоянные последствия. Игра также обещает надёжную систему перков — с более чем 90 вариантами — но вызвала некоторые споры, когда удалила функцию перераспределения, которая позволяла игроку переопределять приобретённые навыки и перки.

По словам режиссёра Брэндона Адлера, это решение было принято, чтобы подчеркнуть важность выбора при создании персонажа, с решениями, которые имеют реальный вес и не могут быть отменены — что, по мнению директора, противоречит текущей тенденции в отрасли, которая отдаёт приоритет предоставлению гибкости игроку.

«Многие любят систему перераспределения способностей. И это определённо правильный способ. Но лично я хочу, чтобы игрок понимал, что его выбор постоянен — он имеет значение — и больше думал о нем, прежде чем принимать решения. Часто вы видите игры, которые позволяют бесконечно перераспределять способности, и в этот момент я уже не играю за персонажа, потому что я прыгаю между стилями — например, мой персонаж — великий убийца, который стреляет издалека, а потом, о, теперь он станет мастером-оратором, а затем он снова перераспределяет способности.

The Outer Worlds 2 также будет делать большую ставку на отрицательные черты, где каждый навык должен иметь отрицательный момент. Для Адлера эти элементы важны, чтобы уважать время игрока.

Это говорит о том, что ваш выбор имеет значение, поэтому отнеситесь к этому серьёзно — и мы будем уважать это, убедившись, что игра хорошо реагирует на ваши решения. Это уважение к вашему времени.

Что касается того факта, что не всем могут понравиться эти решения, принятые студией, режиссёр ясно дает понять, что цель не в том, чтобы сделать игру «буквально для всех», поскольку это в конечном итоге разбавляет впечатления.

«Я бы сказал, что нужно с самого начала дать понять, какие впечатления получат игроки. Если это не для них, это нормально. Мы надеемся убедить их в этом, но я также не собираюсь делать игру буквально для всех, потому что тогда, как мне кажется, впечатления станут слишком разбавленными. Конечно, мы хотим сделать игру, в которую люди захотят играть долгое время, но не каждая игра подходит всем. Иногда приходится выбирать путь.

The Outer Worlds 2 выйдет 29 октября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S — с запуском в первый день на Game Pass.