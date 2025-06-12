"Не мы устанавливаем цену": геймдиректор The Outer Worlds 2 ответил на критику по поводу ценника ролевой игры

После демонстрации нового трейлера The Outer Worlds 2 интернет взорвался обсуждениями не только свежих деталей сюжета, но и... цены. РПГ от Obsidian Entertainment будет продаваться по цене $79,99, и это вызвало волну недовольства среди игроков. Однако геймдиректор проекта Брэндон Адлер спешит прояснить ситуацию: разработчики не имеют отношения к установлению ценников.

В интервью GamesRadar Адлер подчеркнул, что решение об установке цены принимает не команда, создающая игру, а руководство Xbox. «Мы — разработчики. Мы любим создавать игры. Мы не устанавливаем цены. Лично я хотел бы, чтобы как можно больше людей смогло поиграть в то, что мы делаем», — заявил он. Таким образом, вопросы о стоимости должны адресоваться напрямую к Microsoft, под чьим издательским крылом выходит игра.

Кроме стандартного издания, была анонсирована и Premium Edition за $99,99. Она включает два будущих сюжетных дополнения, цифровой артбук, саундтрек и бонусный набор Corporate Appreciation Premium Pack.

Тем временем новый трейлер раскрыл свежие подробности сюжета: игрокам предстоит взять на себя роль агента Земного директората и отправиться в систему Аркадия, чтобы расследовать потенциальную угрозу, способную повлиять на весь космос. Игра выйдет 29 октября на PC, PS5 и Xbox Series X|S.

Интересно, что Obsidian учла критику первой части, касающуюся чрезмерной «легкости» в тоне. Адлер рассказал, что The Outer Worlds 2 будет мрачнее и серьёзнее. «Вы заметите, что тон стал немного менее глупым и более мрачным. Это заслуга Леонарда (Боярского), который влияет на стиль повествования», — отметил он.

Однако это не означает, что продолжение лишится фирменного юмора. Разработчики обещают, что ирония и абсурд останутся частью вселенной — но появляться будут там, где это действительно уместно.