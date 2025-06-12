"Не мы устанавливаем цену": геймдиректор The Outer Worlds 2 ответил на критику по поводу ценника ролевой игры

После демонстрации нового трейлера The Outer Worlds 2 интернет взорвался обсуждениями не только свежих деталей сюжета, но и... цены. РПГ от Obsidian Entertainment будет продаваться по цене $79,99, и это вызвало волну недовольства среди игроков. Однако геймдиректор проекта Брэндон Адлер спешит прояснить ситуацию: разработчики не имеют отношения к установлению ценников.
В интервью GamesRadar Адлер подчеркнул, что решение об установке цены принимает не команда, создающая игру, а руководство Xbox. «Мы — разработчики. Мы любим создавать игры. Мы не устанавливаем цены. Лично я хотел бы, чтобы как можно больше людей смогло поиграть в то, что мы делаем», — заявил он. Таким образом, вопросы о стоимости должны адресоваться напрямую к Microsoft, под чьим издательским крылом выходит игра.
Кроме стандартного издания, была анонсирована и Premium Edition за $99,99. Она включает два будущих сюжетных дополнения, цифровой артбук, саундтрек и бонусный набор Corporate Appreciation Premium Pack.
Тем временем новый трейлер раскрыл свежие подробности сюжета: игрокам предстоит взять на себя роль агента Земного директората и отправиться в систему Аркадия, чтобы расследовать потенциальную угрозу, способную повлиять на весь космос. Игра выйдет 29 октября на PC, PS5 и Xbox Series X|S.
Интересно, что Obsidian учла критику первой части, касающуюся чрезмерной «легкости» в тоне. Адлер рассказал, что The Outer Worlds 2 будет мрачнее и серьёзнее. «Вы заметите, что тон стал немного менее глупым и более мрачным. Это заслуга Леонарда (Боярского), который влияет на стиль повествования», — отметил он.
Однако это не означает, что продолжение лишится фирменного юмора. Разработчики обещают, что ирония и абсурд останутся частью вселенной — но появляться будут там, где это действительно уместно.
я за этот шедевр готов отдать 80 долларов учитывая как первая часть понравилась
Да очевидно 2 часть будет уверенным средняков как минимум
Потому что 1 была не дерьмом, просто короткая демка.
Но 80 баксов не знаю не знаю
так в первой части длс завезли
все кто ноет по поводу цены
геймпасс для вас шутка?пиратка?
Те у кого пс 5 : ПОН )))
Будет проходняк, как и 1я часть. А цена как за АААА.
Первая часть была великолепной игрой, а вторая будет ещё лучше.
согласен
Ну значит будут видеть числа онлайна только а xbox game pass.
Наверно и не они разрабатывают)))
Пускай сами играют в свой кал.
я не я и хата не моя xD
для суженой аудитории наверна проста игра типа биошокоф чета. нада ценник побольше поставить.
Хотел бы, чтобы больше людей играло, но зарплата от Майкрософт сама себя не заплатит, понимаю. Весь юмор 1 части, похоже, ушел в стоимость 2.
Да уж, вот это дичь. Они опять подняли ценник, а ведь первая часть ниочем, пустой мир с лёгким налетом Нью Вегас, они даже внутренний лор оттуда скопипастили, а якобы свободный выбор сводится к ничтожным последствиям, особенно на раннем этапе игры. Имба пушки тоже не зацепили, хоть идея и норм, но осталась где-то в зачаточном состоянии, особенно это ощущается на фоне хай оф лайф