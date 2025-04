Новое видео The Outer Worlds 2 демонстрирует богатый арсенал оружия

The Outer Worlds 2 предлагает более широкий выбор футуристического оружия, чем ее предшественница, и не все из них воспринимаются слишком серьезно. В новом видео IGN двое ведущих разработчиков расскажут вам об оружии в научно-фантастическом арсенале, включая Popup Gun, Big Bang, Bullet Blender, Plasma Pistol, Planet Killer, модификации оружия, оружие ближнего боя и инструменты скрытности.

The Outer Worlds 2 в значительной степени опирается на влияния захватывающих симуляторов, таких как Deus Ex и Dishonored. Обращение с оружием более плавное, а создание персонажей более разнообразно. В ней также есть тактическая задержка времени (TTD) и обновленная механика скрытности. Компания Obsidian заявила, что при создании сиквела The Outer Worlds она черпала вдохновение в Fallout: New Vegas.