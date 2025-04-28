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The Outer Worlds 2 2025 г.
Экшен, Ролевая, Шутер, От первого лица, Космос, Научная фантастика
7.5 185 оценок

Новый ролик The Outer Worlds 2 рассказывает про изменения в боевой системе

monk70 monk70

IGN пообщался с двумя руководителями разработки The Outer Worlds 2, предстоящего сиквела RPG/FPS от Obsidian, чтобы обсудить значимые изменения, внесенные в боевую систему на этот раз — от поведения врагов до перестрелок, ближнего боя и многого другого.

Основные моменты:

  • The Outer Worlds 2 вводит механику паркура, которая позволяет карабкаться, прыгать и скользить.
  • Враги теперь используют продвинутые тактики, включая укрытие и использование гранат.
  • Obsidian сосредоточилась на том, чтобы оружие было приятным с самого начала, а также интегрировала механику RPG, которая улучшает стрельбу на основе статистики и навыков игрока.
  • Поощряет различные стили игры, предлагая варианты легкой, средней и тяжелой брони.
  • Устранение масштабирования уровня (у врагов есть статичная статистика на протяжении всей игры), что позволяет создать сложный игровой процесс, в котором игроки могут повторно посещать более ранние локации с улучшенным снаряжением.
  • Игроки могут использовать новые гаджеты во время боя, такие как тактическое замедление времени и щиты.
  • Настройки сложности: от режима истории до очень сложного.
  • Дистанционный бой имеет приоритет, но также доступны варианты ближнего боя.

The Outer Worlds 2 выйдет на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5 в этом году.

10
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
DemandingRufus

Как же разрабы довольны своей игрой, как будто нечто потрясное сделали.

Очевидный тухляк с низким бюджетом. Пора студию переименовать в GOVNIDIAN.

4
Real Slim Shady

Ещё один симулятор зачистки карты от первого лица... эх

2
Misha Mi

Ну как выйдет, так и заценим! А пока рано что-то говорить

PanKotovsky

Запомните, теперь это называется

значимые изменения, внесенные в боевую систему.

Теперь:

- можно карабкаться, прыгать и скользить.

- враги могут использовать укрытия и гранаты.

- у нас есть легкая/средняя/тяжелая броня и щиты.

- у нас есть разные режимы сложности.

- у нас есть дальний и ближний бой.

Это какой-то пиз#ец... Без комментариев...

M0208

Знаем, как эти, набранные по квотам, могут делать, берем плазменную винтовку и бегаем с ней всю игру.

Eskanor1987

Они также расхваливали эвольвед, а игра кал редкастный