Новый ролик The Outer Worlds 2 рассказывает про изменения в боевой системе

IGN пообщался с двумя руководителями разработки The Outer Worlds 2, предстоящего сиквела RPG/FPS от Obsidian, чтобы обсудить значимые изменения, внесенные в боевую систему на этот раз — от поведения врагов до перестрелок, ближнего боя и многого другого.

Основные моменты:

The Outer Worlds 2 вводит механику паркура, которая позволяет карабкаться, прыгать и скользить.

Враги теперь используют продвинутые тактики, включая укрытие и использование гранат.

Obsidian сосредоточилась на том, чтобы оружие было приятным с самого начала, а также интегрировала механику RPG, которая улучшает стрельбу на основе статистики и навыков игрока.

Поощряет различные стили игры, предлагая варианты легкой, средней и тяжелой брони.

Устранение масштабирования уровня (у врагов есть статичная статистика на протяжении всей игры), что позволяет создать сложный игровой процесс, в котором игроки могут повторно посещать более ранние локации с улучшенным снаряжением.

Игроки могут использовать новые гаджеты во время боя, такие как тактическое замедление времени и щиты.

Настройки сложности: от режима истории до очень сложного.

Дистанционный бой имеет приоритет, но также доступны варианты ближнего боя.

The Outer Worlds 2 выйдет на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5 в этом году.