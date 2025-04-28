Новый ролик The Outer Worlds 2 рассказывает про изменения в боевой системе

IGN пообщался с двумя руководителями разработки The Outer Worlds 2, предстоящего сиквела RPG/FPS от Obsidian, чтобы обсудить значимые изменения, внесенные в боевую систему на этот раз — от поведения врагов до перестрелок, ближнего боя и многого другого.
Основные моменты:
- The Outer Worlds 2 вводит механику паркура, которая позволяет карабкаться, прыгать и скользить.
- Враги теперь используют продвинутые тактики, включая укрытие и использование гранат.
- Obsidian сосредоточилась на том, чтобы оружие было приятным с самого начала, а также интегрировала механику RPG, которая улучшает стрельбу на основе статистики и навыков игрока.
- Поощряет различные стили игры, предлагая варианты легкой, средней и тяжелой брони.
- Устранение масштабирования уровня (у врагов есть статичная статистика на протяжении всей игры), что позволяет создать сложный игровой процесс, в котором игроки могут повторно посещать более ранние локации с улучшенным снаряжением.
- Игроки могут использовать новые гаджеты во время боя, такие как тактическое замедление времени и щиты.
- Настройки сложности: от режима истории до очень сложного.
- Дистанционный бой имеет приоритет, но также доступны варианты ближнего боя.
The Outer Worlds 2 выйдет на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5 в этом году.
Как же разрабы довольны своей игрой, как будто нечто потрясное сделали.
Очевидный тухляк с низким бюджетом. Пора студию переименовать в GOVNIDIAN.
Ещё один симулятор зачистки карты от первого лица... эх
Ну как выйдет, так и заценим! А пока рано что-то говорить
Запомните, теперь это называется
Теперь:
- можно карабкаться, прыгать и скользить.
- враги могут использовать укрытия и гранаты.
- у нас есть легкая/средняя/тяжелая броня и щиты.
- у нас есть разные режимы сложности.
- у нас есть дальний и ближний бой.
Это какой-то пиз#ец... Без комментариев...
Знаем, как эти, набранные по квотам, могут делать, берем плазменную винтовку и бегаем с ней всю игру.
Они также расхваливали эвольвед, а игра кал редкастный