NVIDIA выпустила драйверы GeForce 581.57 Game Ready с поддержкой The Outer Worlds 2 и Bloodlines 2

NVIDIA сегодня выпустила последнюю версию драйверов GeForce Game Ready. Версия 581.57 WHQL включает оптимизацию «нулевого дня» для игр ARC Raiders, Pax Dei, The Outer Worlds 2 и Vampire: The Masquerade—Bloodlines 2. Эта оптимизация включает поддержку DLSS 4. Среди игровых ошибок, исправленных в этом выпуске, — проблемы со стабильностью, наблюдавшиеся в Steam Overlay, визуальные сбои в игре Hell is Us, незначительный графический сбой во время игры в Black Myth: Wukong после обновления драйверов серии R580; и проблема со стабильностью, затрагивающая Madden 26.

Исправлена ​​ошибка, приводившая к сбоям в играх с включённой функцией Smooth Motion, если в тексте присутствовали китайские иероглифы. Исправлено графическое искажение, наблюдавшееся в Total War: Warhammer III. Исправлена ​​проблема со стабильностью игры Delta Force при включённом режиме Smooth Motion. Исправлены артефакты отображения в Clair Obscur: Expedition 33. Исправлена ​​проблема с чёрным экраном на мониторе Alienware AW2524H. Исправлены проблемы со стабильностью в DxO Photolab 9 при использовании масок ИИ.

Исправлены игровые ошибки

Оверлей Steam может вызывать проблемы со стабильностью игры [5521892]

Hell is Us: Случайные красные/зелёные визуальные сбои во время игры [5505371]

Black Myth: Wukong: Незначительные графические сбои могут случайно появляться во время игры после обновления драйверов до R580 [5453535]

Madden 26: Проблемы со стабильностью после обновления драйверов до R580 [5446236]

Игры могут вылетать, если в каталоге установленной игры есть китайские иероглифы при включённой функции Smooth Motion [5537563]

Total War: Warhammer III: Повреждение графики [5363634]

Delta Force: Проблемы со стабильностью игры при включённой функции Smooth Motion [5540567]

Clair Obscur: Expedition 33: Артефакты изображения и проблемы со стабильностью при запуске игры после выхода ПК из спящего режима [5467318]

Исправлены общие ошибки

Черный экран на мониторе Alienware AW2524H после изменения настроек экрана [5430236]

DxO Photolab 9: Проблемы со стабильностью при использовании масок ИИ [5475130]

Известные проблемы