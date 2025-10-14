ЧАТ ИГРЫ
The Outer Worlds 2 29.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, Космос, Научная фантастика
6.9 257 оценок

NVIDIA выпустила драйверы GeForce 581.57 Game Ready с поддержкой The Outer Worlds 2 и Bloodlines 2

monk70 monk70

NVIDIA сегодня выпустила последнюю версию драйверов GeForce Game Ready. Версия 581.57 WHQL включает оптимизацию «нулевого дня» для игр ARC Raiders, Pax Dei, The Outer Worlds 2 и Vampire: The Masquerade—Bloodlines 2. Эта оптимизация включает поддержку DLSS 4. Среди игровых ошибок, исправленных в этом выпуске, — проблемы со стабильностью, наблюдавшиеся в Steam Overlay, визуальные сбои в игре Hell is Us, незначительный графический сбой во время игры в Black Myth: Wukong после обновления драйверов серии R580; и проблема со стабильностью, затрагивающая Madden 26.

Исправлена ​​ошибка, приводившая к сбоям в играх с включённой функцией Smooth Motion, если в тексте присутствовали китайские иероглифы. Исправлено графическое искажение, наблюдавшееся в Total War: Warhammer III. Исправлена ​​проблема со стабильностью игры Delta Force при включённом режиме Smooth Motion. Исправлены артефакты отображения в Clair Obscur: Expedition 33. Исправлена ​​проблема с чёрным экраном на мониторе Alienware AW2524H. Исправлены проблемы со стабильностью в DxO Photolab 9 при использовании масок ИИ.

Исправлены игровые ошибки

  • Оверлей Steam может вызывать проблемы со стабильностью игры [5521892]
  • Hell is Us: Случайные красные/зелёные визуальные сбои во время игры [5505371]
  • Black Myth: Wukong: Незначительные графические сбои могут случайно появляться во время игры после обновления драйверов до R580 [5453535]
  • Madden 26: Проблемы со стабильностью после обновления драйверов до R580 [5446236]
  • Игры могут вылетать, если в каталоге установленной игры есть китайские иероглифы при включённой функции Smooth Motion [5537563]
  • Total War: Warhammer III: Повреждение графики [5363634]
  • Delta Force: Проблемы со стабильностью игры при включённой функции Smooth Motion [5540567]
  • Clair Obscur: Expedition 33: Артефакты изображения и проблемы со стабильностью при запуске игры после выхода ПК из спящего режима [5467318]

Исправлены общие ошибки

  • Черный экран на мониторе Alienware AW2524H после изменения настроек экрана [5430236]
  • DxO Photolab 9: Проблемы со стабильностью при использовании масок ИИ [5475130]

Известные проблемы

  • Counter-Strike 2: Текст может выглядеть немного искаженным, если разрешение игры ниже исходного разрешения экрана [5278913]
  • Like a Dragon: Infinite Wealth: Мерцание света после обновления драйверов на некоторых конфигурациях системы [5432356]
Hakuni

а завтра выйдет хот фикс драйверов...

10
Lvinomord

Как же меня достало их переставлять!

8
Владислав Якимов

Причём тут коробки? 📦

5
Lvinomord Владислав Якимов

В них дрова лежат

6
Mihanbo

а где кнопочка скачать?

Stas776

В Nvidia app или на оф сайте

Mihanbo Stas776

раньше здесь можно было...

Павел -_-

У меня очень сильно просело ФПС в играх после него, придётся переустанавливать на более старый >_<