Obsidian Entertainment заявила, что не использовала ИИ ни в The Outer Worlds 2, ни в других своих играх

Obsidian Entertainment официально заявила, что не использовала генеративный искусственный интеллект при разработке The Outer Worlds 2, как и любой другой игры, что идёт с разрез с растущей тенденцией в индустрии. Эта информация была раскрыта в недавнем интервью с ключевыми креативными специалистами студии, которые решительно выступили против использования этой технологии в своих проектах.

Джош Сойер, директор по дизайну студии, категорически отрицал использование ИИ в написании сценария и повествовании в The Outer Worlds 2. Креативный директор Леонард Боярски был ещё более категоричен, заявив, что они «вообще не использовали его» в процессе разработки. Боярски удивил зрителей, рассказав, что много лет назад он положительно относился к возможностям искусственного интеллекта в написании сценариев, но теперь радикально изменил своё мнение.

«Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы ударил себя прошлого по голове», — признался Боярски, продемонстрировав, как полностью изменился его взгляд на ИИ в создании контента. Позиция Obsidian особенно примечательна, учитывая, что в 2025 году студия выпустила три крупных проекта: The Outer Worlds 2, Avowed и Grounded 2.

Эта позиция идёт в разрез того, что делают многие другие разработчики в игровой индустрии. Недавно Activision столкнулась с разногласиями, когда стало известно, что визитные карточки Call of Duty: Black Ops 7 были созданы с помощью искусственного интеллекта. Студии всё чаще используют инструменты ИИ для ускорения творческих процессов, которые традиционно требуют значительных временных и человеческих ресурсов.

Хотя многие компании оправдывают использование ИИ как способ оптимизации разработки, это решение часто мотивируется исключительно финансовой экономией, чего Obsidian, похоже, намеренно избегает в своих творческих процессах для The Outer Worlds 2 и других игр.