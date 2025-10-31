Obsidian и Microsoft отметили запуск The Outer Worlds 2 новым трейлером с отзывами от прессы

Obsidian и Microsoft отметили запуск The Outer Worlds 2 новым трейлером с отзывами международной прессы. Игра уже доступна на PS5, Xbox, PC и в Game Pass, а ролик демонстрирует яркие игровые сцены, сопровождаемые похвалой критиков, которые тепло встретили продолжение популярной RPG.
Действие разворачивается в системе Аркадия, где игроки берут на себя роль агента без связей, призванного расследовать таинственные пространственные разломы, угрожающие колониям. Судьба этих поселений и всей галактики зависит от решений игрока: выбранных навыков, состава команды и союзов с местными фракциями.
Сюжет сохраняет фирменный сатирический тон серии, предлагая неоднозначные моральные выборы, остроумные диалоги и последствия, которые реально влияют на путь главного героя и его товарищей. Геймплей сочетает RPG и шутер от первого лица, предоставляя гибкие подходы к миссиям: прямое столкновение, скрытность, убеждение или взлом.
Новый трейлер подчёркивает не только визуальную составляющую и разнообразие локаций, но и глубокую систему прогресса, возможности прокачки персонажей и свободу принятия решений. The Outer Worlds 2 обещает вернуть фанатов серии и привлечь новых игроков благодаря богатому миру, ярким персонажам и сатирической вселенной, полной неожиданных событий.
подожду несколько патчей и буду играть в это великолепие) первая часть была божественна, если вторая лучше, то это прям экстра кайф)
ясно,пофиг
не до такой степени эмоционально но всё таки согласен и поддерживаю)
Мне вообще первый не зашел. Просто никак. Но тут посмотрел стримчик и прям тру сай-фай РПГ. С атрибутами, скилами, перков штук 100. Всё по классике. Такое нельзя не погонять.
Так вообще чем-то напоминает Atomfall недавний. Только косюмчики тут уродские максимально.
Как же она всрато выглядит, хоспаде.
Забавно смотреть как ПГшеры поливают игру, при этом в стиме 80% положительных, и в вк народ под постами об игре хвалит ее, называя НВ2 =) Как же сильно разнится мнение об игре у тех, кто играет, и у тех кто пасется тут
Я тебе объясню почему так происходит. После первой части вторую мог купить только любитель повесточного калла. Они получили то что хотели, вот и оценки ставят высокие
о, понятно, т.е. первая отсеяла неадекватов, спасибо за объяснение. Это славно
Всё верно. Как раз таки неадекваты и остались играть в эту клоунаду и их конечно же всё устраивает.))).
Обсидианы живут в либеральном пузыре. В этом пузыре они все ещё мастера рпг игр. К сожалению, вне этого пузыря, игры обсидиан кажутся всё скучнее и скучнее. Геймплей/графон улучшается, но сценарий, диалоги, персонажи с каждым разом все хуже и хуже.
Либералы ему не нравятся. А ты сам то кто по полит. взглядам? Коммунист? Или фуршист?
Выпустили кал на сторой версии урины 5, оптимизон нулевой просто ,недогруз видеокарты на любом проце,даже на х3d , выглядит на уровне 1й части , только свет чуть пободрее, но не за свет же столько фпс сжирать , разница в фпс с 1й и 2й частью х5 где то ,а выглядит так же, позорище криворукое
Вчера начал играть и что то как то первая часть веселее игралась. В первой локи толком никого пострелять нельзя кроме как всяких зверей, а если заходишь на территорию каких то вражин то у всех какого то черта черта весят и тебя убивают с 2 выстрелов. Могли бы рейдеров каких ни будь засунуть (как в первой части) а то мир как то вообще неинтересно исследовать. Я не знаю что там дольше будет но вторая часть пока ощущается хуже первой.
это клоунский клон Fallout 4 спустя 10 лет
клоунский клон клоунов,что может может быть лучше
Да примерно одного уровня. F4 просто запустил тренд на клоунаду.
поздновато уже как-то для прогрева.. не?
Что по цифрам билл?
арабских по прежнему десять, джон
По цифрам 13к онлайна и это провал)))))) За то продажная пресса оценила)))
13k где? В Стиме? А ничего, что эта игра систем селлер геймпасса?
Игру для прессы что ли делают, тогда зачем это. С...ые пиарщики.