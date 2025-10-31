Obsidian и Microsoft отметили запуск The Outer Worlds 2 новым трейлером с отзывами от прессы

Obsidian и Microsoft отметили запуск The Outer Worlds 2 новым трейлером с отзывами международной прессы. Игра уже доступна на PS5, Xbox, PC и в Game Pass, а ролик демонстрирует яркие игровые сцены, сопровождаемые похвалой критиков, которые тепло встретили продолжение популярной RPG.

Действие разворачивается в системе Аркадия, где игроки берут на себя роль агента без связей, призванного расследовать таинственные пространственные разломы, угрожающие колониям. Судьба этих поселений и всей галактики зависит от решений игрока: выбранных навыков, состава команды и союзов с местными фракциями.

Сюжет сохраняет фирменный сатирический тон серии, предлагая неоднозначные моральные выборы, остроумные диалоги и последствия, которые реально влияют на путь главного героя и его товарищей. Геймплей сочетает RPG и шутер от первого лица, предоставляя гибкие подходы к миссиям: прямое столкновение, скрытность, убеждение или взлом.

Новый трейлер подчёркивает не только визуальную составляющую и разнообразие локаций, но и глубокую систему прогресса, возможности прокачки персонажей и свободу принятия решений. The Outer Worlds 2 обещает вернуть фанатов серии и привлечь новых игроков благодаря богатому миру, ярким персонажам и сатирической вселенной, полной неожиданных событий.