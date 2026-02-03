Obsidian не планирует разрабатывать The Outer Worlds 3

Руководитель студии Фергюс Уркхарт рассказал о планах компании
В интервью Джейсону Шрайеру для издания Bloomberg руководитель студии Фергюс Уркхарт рассказал, что третья часть The Outer Worlds не разрабатывается. Вместо этого, в ближайшие несколько лет Obsidian планирует сосредоточится на дополнительном контенте для The Outer Worlds 2 и других играх во вселенной Avowed.
Также Уркхарт отметил, что The Outer Worlds 2 и Avowed находились в разработке более шести лет, что значительно увеличило их бюджеты и не позволило полностью оправдать ожидания по продажам. Теперь же студия планирует оптимизировать циклы разработки, сократив их до трех-четырех лет.
The Outer Worlds 2 вышла в октябре 2025 года и получила сдержанные оценки от профильной прессы.
Надо отдать должное умеют остановится когда видят что впереди пропасть.
Это правильное решение.
Фууух, ну отлично, сделать так плохо это надо было постараться, больше позора не надо.
Кто бы мог подумать, столько амбиций было у обсидиан, когда они продались майкам с их бесконечным баблом. А по факту гора родила две с половиной мыши.
