Obsidian не планирует разрабатывать The Outer Worlds 3

Руководитель студии Фергюс Уркхарт рассказал о планах компании

В интервью Джейсону Шрайеру для издания Bloomberg руководитель студии Фергюс Уркхарт рассказал, что третья часть The Outer Worlds не разрабатывается. Вместо этого, в ближайшие несколько лет Obsidian планирует сосредоточится на дополнительном контенте для The Outer Worlds 2 и других играх во вселенной Avowed.

Также Уркхарт отметил, что The Outer Worlds 2 и Avowed находились в разработке более шести лет, что значительно увеличило их бюджеты и не позволило полностью оправдать ожидания по продажам. Теперь же студия планирует оптимизировать циклы разработки, сократив их до трех-четырех лет.

The Outer Worlds 2 вышла в октябре 2025 года и получила сдержанные оценки от профильной прессы.