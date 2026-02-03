ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Outer Worlds 2 29.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
6.8 682 оценки

Obsidian не планирует разрабатывать The Outer Worlds 3

Simple Jack Simple Jack

Руководитель студии Фергюс Уркхарт рассказал о планах компании

В интервью Джейсону Шрайеру для издания Bloomberg руководитель студии Фергюс Уркхарт рассказал, что третья часть The Outer Worlds не разрабатывается. Вместо этого, в ближайшие несколько лет Obsidian планирует сосредоточится на дополнительном контенте для The Outer Worlds 2 и других играх во вселенной Avowed.

Также Уркхарт отметил, что The Outer Worlds 2 и Avowed находились в разработке более шести лет, что значительно увеличило их бюджеты и не позволило полностью оправдать ожидания по продажам. Теперь же студия планирует оптимизировать циклы разработки, сократив их до трех-четырех лет.

The Outer Worlds 2 вышла в октябре 2025 года и получила сдержанные оценки от профильной прессы.

Источник  
11
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
МАХАН МАХАНОВИЧ

Авовед 2 будет

2
Egik81

Надо отдать должное умеют остановится когда видят что впереди пропасть.

2
ОгурчикЮрец

Это правильное решение.

1
Hevin

Фууух, ну отлично, сделать так плохо это надо было постараться, больше позора не надо.

ModestDL

Кто бы мог подумать, столько амбиций было у обсидиан, когда они продались майкам с их бесконечным баблом. А по факту гора родила две с половиной мыши.

Neikxi

Не так сразу

Vordulak06

Почему? Если туда напхать много негров и накачаных баб с базукой которие будут бороться за права меншинст - то будет шедевр