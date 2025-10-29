Obsidian объяснила, почему в The Outer Worlds 2 нет глоссария, подобного Avowed

В The Outer Worlds 2 было решено не включать в диалоги систему глоссария, которая присутствует в Avowed, ещё одной ролевой игре от Obsidian Entertainment, выпущенной в этом году. Это решение было намеренным и направлено на сохранение атмосферы таинственности и открытий во вселенной игры, как рассказала команда разработчиков.

Эта функция, которая в Avowed служила гиперссылками во время диалогов для пояснения терминов, персонажей и элементов мира, не прерывая игровой процесс, была исключена из The Outer Worlds 2 по творческим причинам. Вместо прямых объяснений команда предпочла, чтобы игроки самостоятельно находили информацию, которую получают во время своего путешествия.

Леонард Боярский, креативный директор, объяснил философию этого решения:

В играх, где я могу влиять на игру, я всегда стараюсь придерживаться принципа ненадежных рассказчиков. Мне нравится, когда игрок сам решает, что правда, а что нет. Если мы начнём предоставлять глоссарии или весь лор, как будто он взят из энциклопедии, это, на мой взгляд, лишит мир части его таинственности.

Брэндон Адлер, гейм-директор, также упомянул, что совершенно разные кодовые базы двух игр Obsidian стали ещё одним фактором, повлиявшим на отсутствие этой функции. Несмотря на это, решение, по-видимому, было продиктовано прежде всего творческим видением команды.

Боярский подчеркнул, что такой подход способствует большей вовлечённости игрока:

Мне нравится, что мы просим игроков понять: «Действительно ли я верю в то, что мне говорят?» Мы даже в начале The Outer Worlds 2 объясняем, что происходит, а потом выясняется, что это не так. Для меня именно так игрок всё больше и больше погружается в историю.