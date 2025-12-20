Obsidian планирует работать над двумя DLC и "постоянным улучшением" The Outer Worlds 2 в 2026 году

В преддверии нового года команда Obsidian Entertainment поделилась информацией о планах «постоянного улучшения» своей научно-фантастической RPG The Outer Worlds 2 в 2026 году.

В рамках общего предновогоднего сообщения от студий Microsoft, Брэндон Адлер из Obsidian немного рассказал о том, над чем работает команда для The Outer Worlds 2, включая два премиальных дополнения, анонсированных до выхода игры в октябре.

Я рад работать с командой над дальнейшим развитием The Outer Worlds 2. У нас выходит пара DLC, и мы также обсуждаем, какие улучшения мы хотим выпускать для игроков в течение следующего года. У нас масса идей — от новых функций до улучшений качества жизни, о которых игроки просили во время общения с ними. Это захватывающее время для нас, и я с нетерпением жду возможности поделиться дополнительной информацией, как только мы углубимся в планирование.

Пока нет информации о самих DLC, но они всё равно войдут в число бонусов, запланированных для Premium Edition или Premium Upgrade, который позволит приобрести это издание, начиная с того, что входит в подписку Game Pass Ultimate.

Фактически, Premium Edition уже включает в себя «DLC Pass», содержащий сюжетные дополнения 1 и 2, так что это будут полноценные дополнения с новыми сюжетными элементами, как это было в случае с первой частью The Outer Worlds.

