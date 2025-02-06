Obsidian подтвердила, что The Outer Worlds 2 по-прежнему запланирована на 2025 год

Спустя более 3 лет с момента анонса, The Outer Worlds 2 наконец-то должна выйти в 2025 году. Однако, поскольку Obsidian уже запланировала другой релиз в этом году – Avowed выйдет 18 февраля – некоторые игроки задаются вопросом, не будет ли SCI-Fi RPG перенесена.
Кэрри Патель, директор Avowed, которая недавно приняла участие в интервью Minnmax, подтвердила, что The Oter Worlds 2 по-прежнему запланирована на 2025 год.
По словам директора, некоторые члены команды Avowed будут переведены, чтобы помочь с запуском The Oter Worlds 2, когда фэнтезийная RPG уже вышла в финальную версию. К сожалению, директор не объявила точную дату.
Хотя Кэрри не участвовала напрямую в проекте, она заявила, что, судя по тому, что она увидела в The Oter Worlds 2, игра кажется очень веселой, будучи гораздо более масштабной и отточенной версией, чем оригинал.
Я очень взволнована, она выглядит очень веселой. Это большая игра, больше контента, больше отточенных, больше интересных вещей, которые можно сделать.
The Oter Worlds 2 находится в разработке для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X | S.
Первая часть была хорошей, очень понравилась. Надеюсь эта будет еще лучше
Поддерживаю, у второй как минимум должен быть чуть больше бюджет.
Так и не прошёл её, мне просто стало под конец сюжета реально лень. Да и честно, смотреть на очередные "романы" какой-то очередной Парвати, мне не хочется.
Надеюсь русский язык будет
1 часть неплохая была, сюжет слабенький конечно, но как зачаток чего то большего нормально
Там не будет даже субтитров? Это печально, но думаю все же любители возьмутся и сделают перевод если не будет официального
У игры Avowed тоже не было изначально русского, он буквально за 3 месяца до выхода игры был добавлен.
Скорее всего будет. даже у Авовы будет
Не стоит ожидать чего то великолепного -_-
Ну первая часть понравилась вторую тоже поиграю
Оттер ворлдс хД
Я думал она уже давно вышла)
В первой части кругом бабы с яицами. Просто засрана всякими продвижениями. Ничего тут ждать.
Так всё же Oter или быть может Potter?
Клоунада с максимально унылым геймплеем и повесточкой почти прибыло
Честно, думаю, будет намного хуже 1 части. Если 1 часть мне игралась лучше Нью-Вегаса, который я сколько бы пройти не пробовал, всё равно игра меня не затягивала. Эта наоборот, затянула, хотя я её и не прошёл до конца. Мне просто лень стало. Да и отсутствие романов удручает. Мне лично не хочется смотреть на очередную Парвати, а учитывая нынешние модные тенденции и что они делаю с Avowed. То при всём уважении, 2 часть этой игры и н***й не нужна.