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The Outer Worlds 2 2025 г.
Экшен, Ролевая, Шутер, От первого лица, Космос, Научная фантастика
7.4 152 оценки

Obsidian подтвердила, что The Outer Worlds 2 по-прежнему запланирована на 2025 год

monk70
Новости

Спустя более 3 лет с момента анонса, The Outer Worlds 2 наконец-то должна выйти в 2025 году. Однако, поскольку Obsidian уже запланировала другой релиз в этом году – Avowed выйдет 18 февраля – некоторые игроки задаются вопросом, не будет ли SCI-Fi RPG перенесена.

Кэрри Патель, директор Avowed, которая недавно приняла участие в интервью Minnmax, подтвердила, что The Oter Worlds 2 по-прежнему запланирована на 2025 год.

По словам директора, некоторые члены команды Avowed будут переведены, чтобы помочь с запуском The Oter Worlds 2, когда фэнтезийная RPG уже вышла в финальную версию. К сожалению, директор не объявила точную дату.

Хотя Кэрри не участвовала напрямую в проекте, она заявила, что, судя по тому, что она увидела в The Oter Worlds 2, игра кажется очень веселой, будучи гораздо более масштабной и отточенной версией, чем оригинал.

Я очень взволнована, она выглядит очень веселой. Это большая игра, больше контента, больше отточенных, больше интересных вещей, которые можно сделать.

The Oter Worlds 2 находится в разработке для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X | S.

-2
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Константин335

Первая часть была хорошей, очень понравилась. Надеюсь эта будет еще лучше

2
Ctella

Поддерживаю, у второй как минимум должен быть чуть больше бюджет.

4
JKarter

Так и не прошёл её, мне просто стало под конец сюжета реально лень. Да и честно, смотреть на очередные "романы" какой-то очередной Парвати, мне не хочется.

1
My life is a game

Надеюсь русский язык будет

1 часть неплохая была, сюжет слабенький конечно, но как зачаток чего то большего нормально

1
Константин335

Там не будет даже субтитров? Это печально, но думаю все же любители возьмутся и сделают перевод если не будет официального

1
Ctella

У игры Avowed тоже не было изначально русского, он буквально за 3 месяца до выхода игры был добавлен.

1
Deacon St John Константин335

Скорее всего будет. даже у Авовы будет

1
Dellinger

Не стоит ожидать чего то великолепного -_-

1
Destroited

Ну первая часть понравилась вторую тоже поиграю

1
A E
с запуском The Oter Worlds 2,

Оттер ворлдс хД

1
-zotik-

Я думал она уже давно вышла)

0
Deveron

В первой части кругом бабы с яицами. Просто засрана всякими продвижениями. Ничего тут ждать.

0
AlexFoRestor

Так всё же Oter или быть может Potter?

0
Шрек и осел vs CD Project

Клоунада с максимально унылым геймплеем и повесточкой почти прибыло

-1
JKarter

Честно, думаю, будет намного хуже 1 части. Если 1 часть мне игралась лучше Нью-Вегаса, который я сколько бы пройти не пробовал, всё равно игра меня не затягивала. Эта наоборот, затянула, хотя я её и не прошёл до конца. Мне просто лень стало. Да и отсутствие романов удручает. Мне лично не хочется смотреть на очередную Парвати, а учитывая нынешние модные тенденции и что они делаю с Avowed. То при всём уважении, 2 часть этой игры и н***й не нужна.

-2