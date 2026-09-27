Obsidian пообещала в ближайшее время раскрыть детали DLC для The Outer Worlds 2

Студия Obsidian Entertainment официально подтвердила, что производство сюжетного дополнения для научно-фантастической ролевой игры The Outer Worlds 2 продолжается в штатном режиме. Разработчики прервали молчание, поблагодарили фанатов за терпение и пообещали поделиться первыми официальными новостями в самое ближайшее время.

«Работа над DLC для The Outer Worlds 2 продолжается, и в ближайшем будущем мы представим свежую информацию. Благодарим вас за терпение и советуем оставаться на связи!» — заявила команда разработчиков.

На данный момент авторы не раскрывают конкретных деталей, касающихся масштаба грядущего контента, сюжетной завязки или точных сроков релиза. Известно лишь, что в рамках пострелизной поддержки запланирован выпуск двух крупных контентных расширений, доступ к которым автоматически получат владельцы премиального издания игры или соответствующего сезонного пропуска.