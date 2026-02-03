Obsidian признала, что продажи The Outer Worlds 2 и Avowed оказались ниже ожиданий, и объявила об изменении стратегии

Obsidian Entertainment признала, что два из её самых амбициозных релизов — Avowed и The Outer Worlds 2 — не оправдали внутренних ожиданий по продажам. Эти неудачи заставили студию пересмотреть свой подход к масштабу, бюджету и срокам разработки.

Информация взята из недавней статьи Bloomberg об Obsidian и её руководстве, в которой говорится, что, несмотря на выпуск трёх игр за один год, только Grounded 2 превзошла первоначальные прогнозы. Две другие игры не достигли коммерческих целей, установленных материнской компанией Microsoft.

По словам генерального директора Obsidian Фергуса Уркхарта, результат не был катастрофическим, но послужил предупреждением. Он охарактеризовал показатели как разочаровывающие, а не катастрофические, подчеркнув, что студия предпочитает рассматривать ситуацию как возможность для обучения, а не как неудачу.

Тем не менее, это оказало достаточно сильное влияние, чтобы внести конкретные изменения в планирование будущих проектов.

Мы будем много размышлять о том, сколько мы инвестируем в игры, сколько тратим на них и сколько времени требуется для их готовности.

Одним из главных факторов был назван длительный цикл разработки обеих игр. Avowed и The Outer Worlds 2 разрабатывались более шести лет, что значительно увеличило затраты и, следовательно, ожидания коммерческой отдачи. Когда продажи не успевали за таким уровнем инвестиций, дисбаланс стало трудно игнорировать.

В ответ на это Obsidian стремится сократить время разработки примерно до трёх-четырёх лет на проект, избегать ненужного переосмысления технологий и расширить использование аутсорсинга там, где это целесообразно. Студия также пересматривает свои инвестиции в функции и системы, которые в конечном итоге могут оказать незначительное реальное влияние на восприятие игроков или коммерческие результаты.

Этот случай отражает более широкие проблемы, с которыми сталкивается игровая индустрия, особенно в сегменте масштабных RPG, который все больше страдает от завышенных бюджетов. Хотя Avowed и The Outer Worlds 2 получили положительные отзывы критиков и вносят вклад в экосистему Xbox, включая Xbox Game Pass, хороших отзывов уже недостаточно, чтобы оправдать высокие производственные затраты в условиях более ограниченного финансирования.

Несмотря на более низкие, чем ожидалось, продажи, Obsidian сохраняет стабильное положение в рамках Xbox Game Studios. Руководство студии подтверждает долгосрочную стратегию, ориентированную на устойчивость, а не на ставку всего на потенциальные блокбастеры. Это включает в себя поддержание сбалансированного портфеля между крупными и мелкими проектами, распределение релизов и избегание рискованных ставок, которые уже создали проблемы для других студий.