Obsidian признала, что продажи The Outer Worlds 2 и Avowed оказались ниже ожиданий, и объявила об изменении стратегии

Obsidian Entertainment признала, что два из её самых амбициозных релизов — Avowed и The Outer Worlds 2 — не оправдали внутренних ожиданий по продажам. Эти неудачи заставили студию пересмотреть свой подход к масштабу, бюджету и срокам разработки.
Информация взята из недавней статьи Bloomberg об Obsidian и её руководстве, в которой говорится, что, несмотря на выпуск трёх игр за один год, только Grounded 2 превзошла первоначальные прогнозы. Две другие игры не достигли коммерческих целей, установленных материнской компанией Microsoft.
По словам генерального директора Obsidian Фергуса Уркхарта, результат не был катастрофическим, но послужил предупреждением. Он охарактеризовал показатели как разочаровывающие, а не катастрофические, подчеркнув, что студия предпочитает рассматривать ситуацию как возможность для обучения, а не как неудачу.
Тем не менее, это оказало достаточно сильное влияние, чтобы внести конкретные изменения в планирование будущих проектов.
Мы будем много размышлять о том, сколько мы инвестируем в игры, сколько тратим на них и сколько времени требуется для их готовности.
Одним из главных факторов был назван длительный цикл разработки обеих игр. Avowed и The Outer Worlds 2 разрабатывались более шести лет, что значительно увеличило затраты и, следовательно, ожидания коммерческой отдачи. Когда продажи не успевали за таким уровнем инвестиций, дисбаланс стало трудно игнорировать.
В ответ на это Obsidian стремится сократить время разработки примерно до трёх-четырёх лет на проект, избегать ненужного переосмысления технологий и расширить использование аутсорсинга там, где это целесообразно. Студия также пересматривает свои инвестиции в функции и системы, которые в конечном итоге могут оказать незначительное реальное влияние на восприятие игроков или коммерческие результаты.
Этот случай отражает более широкие проблемы, с которыми сталкивается игровая индустрия, особенно в сегменте масштабных RPG, который все больше страдает от завышенных бюджетов. Хотя Avowed и The Outer Worlds 2 получили положительные отзывы критиков и вносят вклад в экосистему Xbox, включая Xbox Game Pass, хороших отзывов уже недостаточно, чтобы оправдать высокие производственные затраты в условиях более ограниченного финансирования.
Несмотря на более низкие, чем ожидалось, продажи, Obsidian сохраняет стабильное положение в рамках Xbox Game Studios. Руководство студии подтверждает долгосрочную стратегию, ориентированную на устойчивость, а не на ставку всего на потенциальные блокбастеры. Это включает в себя поддержание сбалансированного портфеля между крупными и мелкими проектами, распределение релизов и избегание рискованных ставок, которые уже создали проблемы для других студий.
Повесточную парашу отказываются покупать - вот неожиданность. Но майки конечно и дальше будут это продвигать, невзирая ни на какие "разочаровывающие" результаты продаж. Предстоящий Fable тому пример.
И главное не забыть набирать радужных бездельников на квоты, а разрабов заменять на индусский аутсорс, ну чтобы прям ещё "качественнее" проекты были.
А как Филипок пыздел, новый Скайрим и Нью Вегас на подходе. Надо больше СЖВ и ЫГБТ маргиналов в компанию, тогда все будет заыбок.
Эвоувед и оутер ворлдс это объективно недопонятые шедевры и скрытые гемы игровой индустрии. Нью Вегас это общепризнанный шедевр и лучшая часть серии, пройдет время, каких нибудь 10 лет, и народ поймет что зря гадил на детища обсидиан
Офигенная бизнес-стратегия, надёжная как швейцарский сыр.
Я согласен с тем, что многие фильмы и игры при финансовом провале на дистанции получали культовый статус. И у обсидиан реально такие игры уже есть в портфеле.
Но проблема в том , что Филу то нужна прибыль здесь и сейчас. По этому хз сколько Майки их терпеть еще
Ты конечно хорошо задвинул, а аргументация будет? Или это твоё пророческое видение? По мне так их жемчужины это CRPG, а фолыч как бы уже возник на франшизе, да углубили, но не создали, а вот их РПГ реально свежи, жаль что они остановились в этом направлении.
Обе эти игры соевый дженерик с вырвиглазным визуалом, без проработки, без сюжета, без стиля, вокруг которых были одни скандалы и на скандальном UE5. Интересно почему же эти игры оказались никому не нужны... 🤔
Вот, ты прям охарактеризовал в словах мои мысли по поводу этих "игор", прости господи.
Это не игры, а сраный игросодержащий продукт.
Когда вместо компота в столовой тебе дали стакан мочи с кусочком яблока (переваренного) на дне.
А всего-то надо разогнать всех квотировыанных и нанять профессионалов.
Уберите открытый мир и уберите повестку. Вот и всё. Игра выйдет дешевле, быстрее и потенциально прикольнее. Но что-то мне подсказывает, что таких изменений не будет.
И чо толку от этих размышлений. Выводы сделаны совершенно не те.
6 лет на абобу? ощущение было что ее за пару месяцев запилили. могли бы просто клон скайрима сделать - получилось бы явно лучше, но нет, сделали какую то хрень скучную, с пустым открытым миром и глупыми ограничениями
Особенно это смешно звучит, если вспомнить, что поляки, на тот момент будучи относительно небольшой студией, запилили Ведьмака 3 всего за 3 с половиной года. Куда можно было потратить 6 лет, разрабатывая Абобу, для меня загадка. Более того, игра же еще и выглядит так, как будто старались только над первой локой, а остальные уже в спешке тяп-ляп доделывали.
Вместо того, чтобы понять по итогу, что сама студия уже из года в год создаёт убогий шлак, они решили, что вся проблема в слишком большом бюджете. Браво, просто браво. Ну что же, пускай теперь делают всё тоже дерьмо, но уже бюджетное дерьмо.
Попробуйте заменить своего арт-директора, который подбирает команду художников по цвету кожи и заставляет ее рисовать торчащие из земли кристаллы.