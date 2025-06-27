Obsidian про источники вдохновения при создании The Outer Worlds 2 - Fallout: New Vegas и последние части Deus Ex

Творческий директор студии Obsidian Entertainment Брэндон Адлер рассказал про источники вдохновения при разработке The Outer Worlds 2. По его словам, команда вдохновляется сразу двумя играми - собственной Fallout: New Vegas и франшизой Deus Ex от Eidos Montreal:
Люди уже, наверное, устали слышать про Fallout: New Vegas, но для нас это всё ещё ключевая точка отсчёта.
Общая база проекта - классическая RPG с проработанным миром, свободой выбора и разными путями прохождения. Но теперь к традиционной структуре добавляются элементы из Deus Ex: Human Revolution и Deus Ex: Mankind Divided - оттуда заимствованы механики исследования, влияние решений на сюжет и система развития персонажа
The Outer Worlds 2, по его словам, адаптирует лучшие черты обеих франшиз. От Deus Ex проект позаимствовал киберпанковую атмосферу и более глубокую нелинейность. От Fallout: New Vegas - дух свободы и сценарные развилки.
Релиз The Outer Worlds 2 состоится 29 октября 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Вдохновляться собственным Нью Вегасом это какой-то новый уровень самолюбования, дальше что, будут вдохновляться этим же пресс-релизом? Просто взяли чек-лист из Вегаса и Деуса, чтобы продать игру дважды фанатам обеих. Ждём глубокую нелинейность, где к 3 вариантам ответа в диалоге прикрутят 4 , ведущий в вентиляционную шахту, а вся киберпанк-атмосфера сведётся к неоновым вывескам на космических коровниках.
Это все и к первой части можно отнести
нет навыка взлома? Ищи дырку
пройди диалогом или убей всех
1-я часть мне зашла, жду 2-ю
Что же они не вдохновлялись, когда делали Абобу
Да господи, они и про первую часть говорили о вдохновении вегасом, обычный буллщит.