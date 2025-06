Obsidian про источники вдохновения при создании The Outer Worlds 2 - Fallout: New Vegas и последние части Deus Ex

Творческий директор студии Obsidian Entertainment Брэндон Адлер рассказал про источники вдохновения при разработке The Outer Worlds 2. По его словам, команда вдохновляется сразу двумя играми - собственной Fallout: New Vegas и франшизой Deus Ex от Eidos Montreal:

Люди уже, наверное, устали слышать про Fallout: New Vegas, но для нас это всё ещё ключевая точка отсчёта.

Общая база проекта - классическая RPG с проработанным миром, свободой выбора и разными путями прохождения. Но теперь к традиционной структуре добавляются элементы из Deus Ex: Human Revolution и Deus Ex: Mankind Divided - оттуда заимствованы механики исследования, влияние решений на сюжет и система развития персонажа

The Outer Worlds 2, по его словам, адаптирует лучшие черты обеих франшиз. От Deus Ex проект позаимствовал киберпанковую атмосферу и более глубокую нелинейность. От Fallout: New Vegas - дух свободы и сценарные развилки.

Релиз The Outer Worlds 2 состоится 29 октября 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.