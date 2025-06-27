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The Outer Worlds 2 29.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, Космос, Научная фантастика
7.1 208 оценок

Obsidian про источники вдохновения при создании The Outer Worlds 2 - Fallout: New Vegas и последние части Deus Ex

AceTheKing AceTheKing

Творческий директор студии Obsidian Entertainment Брэндон Адлер рассказал про источники вдохновения при разработке The Outer Worlds 2. По его словам, команда вдохновляется сразу двумя играми - собственной Fallout: New Vegas и франшизой Deus Ex от Eidos Montreal:

Люди уже, наверное, устали слышать про Fallout: New Vegas, но для нас это всё ещё ключевая точка отсчёта.

Общая база проекта - классическая RPG с проработанным миром, свободой выбора и разными путями прохождения. Но теперь к традиционной структуре добавляются элементы из Deus Ex: Human Revolution и Deus Ex: Mankind Divided - оттуда заимствованы механики исследования, влияние решений на сюжет и система развития персонажа

The Outer Worlds 2, по его словам, адаптирует лучшие черты обеих франшиз. От Deus Ex проект позаимствовал киберпанковую атмосферу и более глубокую нелинейность. От Fallout: New Vegas - дух свободы и сценарные развилки.

Релиз The Outer Worlds 2 состоится 29 октября 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

11
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Gridon

Вдохновляться собственным Нью Вегасом это какой-то новый уровень самолюбования, дальше что, будут вдохновляться этим же пресс-релизом? Просто взяли чек-лист из Вегаса и Деуса, чтобы продать игру дважды фанатам обеих. Ждём глубокую нелинейность, где к 3 вариантам ответа в диалоге прикрутят 4 , ведущий в вентиляционную шахту, а вся киберпанк-атмосфера сведётся к неоновым вывескам на космических коровниках.

3
вупсич пупсич

Это все и к первой части можно отнести

нет навыка взлома? Ищи дырку

пройди диалогом или убей всех

1
ViksOne

1-я часть мне зашла, жду 2-ю

1
SmilingGaleo

Что же они не вдохновлялись, когда делали Абобу

shurasick876

Да господи, они и про первую часть говорили о вдохновении вегасом, обычный буллщит.