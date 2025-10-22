Obsidian раскрыла игровой процесс и глубину повествования The Outer Worlds 2

Obsidian Entertainment выпустила обширное видео игрового процесса The Outer Worlds 2, демонстрирующее подробные детали долгожданной научно-фантастической ролевой игры, которая выходит на следующей неделе. Новые кадры демонстрируют ключевые элементы игрового процесса, сюжет и игровые механики, с которыми фанаты столкнутся в этом сиквеле.

Особого упоминания заслуживает внутриигровая система радио, которая, по всей видимости, сыграет ключевую роль в игровом процессе. Разработчики рассказали, что вложили значительные усилия в этот элемент, активно работая над его реализацией на этапе разработки.

Последняя информация об игре также показала, что её повествовательные элементы станут ещё глубже. В системе, которая усиливает последствия решений игрока, было подтверждено, что союзники в The Outer Worlds 2 могут решить атаковать и даже убить главного героя, в зависимости от сделанного им выбора во время приключения.

Кроме того, Obsidian подчеркнула, что этот сиквел займёт более критическую позицию по отношению к капитализму, акцентируя социальную сатиру, уже присутствовавшую в первой игре серии.

Видео не скупится на наглядные демонстрации, включая продолжительные игровые сцены, которые позволяют ближе познакомиться с механикой, боевыми действиями, диалогами и антуражем вселенной The Outer Worlds 2.

The Outer Worlds 2 выходит 29 октября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, и будет доступна по подписке Xbox Game Pass с первого дня.