Obsidian сохраняет трезвый и сдержанный масштаб студии, готовясь выпустить свою четвертую игру за пять лет

Авторы культовой Fallout: New Vegas, недавнего Avowed и предстоящего продолжения The Outer Worlds стали настоящим феноменом в игровой индустрии. За десятилетия активной работы они сохранили общий принцип производства своей команды. Несмотря на повсеместный тренд на создание игр с открытым миром, студия не стала раздувать штат разработчиков и не пыталась выйти на рынок массовых проектов вроде королевских битв. Вместо этого Obsidian сосредоточилась на собственной стратегии разработки, которая уже доказала свою эффективность.

Генеральный директор студии Фергюс Уркхарт в интервью IGN рассказал, что с момента покупки Microsoft в 2018 году число сотрудников Obsidian выросло с 170 до 285 человек. Даже с этим расширением студия остаётся небольшой по меркам крупных издательств. Для сравнения, у Bungie работает около 850 человек, у CD Projekt Red — 615, у Bethesda Game Studios — более 450. Однако это не мешает Obsidian поддерживать высокий темп выпуска игр. С 2020 года студия уже выпустила три проекта — Grounded, Pentiment и Avowed, а в конце 2025 года должен выйти The Outer Worlds 2.

Студия придерживается продуманного подхода к разработке. В отличие от многих крупных компаний, Obsidian не гонится за рекордами продаж и разрабатывает игры в рамках своих возможностей, ориентируясь на стабильные, пусть и не рекордные, успехи. Это позволяет ей сохранять внутреннюю стабильность и избегать массовых увольнений, которые сейчас происходят в других подразделениях Microsoft.

Обсуждая развитие студии, Уркхарт отметил, что Obsidian делает ставку на глубину игрового процесса, повествование и художественное исполнение, а не на передовые графические технологии или сверхреалистичную симуляцию. Этот сдержанный подход выгодно выделяет студию на фоне крупных компаний, работающих над масштабными блокбастерами, которые требуют огромных бюджетов и многолетних циклов разработки.

Сейчас основное внимание студии сосредоточено на The Outer Worlds 2, чей релиз запланирован на 2025 год.