Obsidian сохраняет трезвый и сдержанный масштаб студии, готовясь выпустить свою четвертую игру за пять лет

Авторы культовой Fallout: New Vegas, недавнего Avowed и предстоящего продолжения The Outer Worlds стали настоящим феноменом в игровой индустрии. За десятилетия активной работы они сохранили общий принцип производства своей команды. Несмотря на повсеместный тренд на создание игр с открытым миром, студия не стала раздувать штат разработчиков и не пыталась выйти на рынок массовых проектов вроде королевских битв. Вместо этого Obsidian сосредоточилась на собственной стратегии разработки, которая уже доказала свою эффективность.
Генеральный директор студии Фергюс Уркхарт в интервью IGN рассказал, что с момента покупки Microsoft в 2018 году число сотрудников Obsidian выросло с 170 до 285 человек. Даже с этим расширением студия остаётся небольшой по меркам крупных издательств. Для сравнения, у Bungie работает около 850 человек, у CD Projekt Red — 615, у Bethesda Game Studios — более 450. Однако это не мешает Obsidian поддерживать высокий темп выпуска игр. С 2020 года студия уже выпустила три проекта — Grounded, Pentiment и Avowed, а в конце 2025 года должен выйти The Outer Worlds 2.
Студия придерживается продуманного подхода к разработке. В отличие от многих крупных компаний, Obsidian не гонится за рекордами продаж и разрабатывает игры в рамках своих возможностей, ориентируясь на стабильные, пусть и не рекордные, успехи. Это позволяет ей сохранять внутреннюю стабильность и избегать массовых увольнений, которые сейчас происходят в других подразделениях Microsoft.
Обсуждая развитие студии, Уркхарт отметил, что Obsidian делает ставку на глубину игрового процесса, повествование и художественное исполнение, а не на передовые графические технологии или сверхреалистичную симуляцию. Этот сдержанный подход выгодно выделяет студию на фоне крупных компаний, работающих над масштабными блокбастерами, которые требуют огромных бюджетов и многолетних циклов разработки.
Сейчас основное внимание студии сосредоточено на The Outer Worlds 2, чей релиз запланирован на 2025 год.
Можно было ещё добавить, что эти 285 сотрудников разделены на 2-3 команды и одновременно над одной игрой работает не больше половины студии. Такой подход удешевляет разработку и студия не зависит от успешности одной игры. Уркхарт, под руководством которого вышло множество культовых РПГ, отлично понимает, что нужно РПГ.
Тренд на грани от банкротства. // Роман Климов
Вместо того чтобы заняться пилларсами или продолжением тирании они дерьмо всякое делают. Хотя я даже и не надеялся, от современных обосридианов не стоит ждать что-то вменяемое и качественное, недавно вышедшая абоба тому подтверждение кста.
Дичайшим образом кайфанул от the outer world. Купил во всех возможных лаучерах со всеми допами и все издания (по скидке разумеется). Такой крутой юмор ной самобытный и интересный проект, полный символизма и отсылок на нашу действительность...
Но ровно также сильно разочаровался в Аvowed, что аж словами не передать. Соевый повесточный беззубый проект, просто ужас...
А как там с геймплеем в оутер ворлд? И с открытым миром и можно ли управлять кораблём?
Вот ведь играл недавно аккурат после avowed даже купил без раздумий Однако с геймплеем там туго (очень) болтовни не так уж и много чтоб никто не устал но она приторная ни про что сдобрено все это обильными ситком-шутейками ценители свои найдутся думаю
Геймплей - размеренный, приятные квесты, хорошая прокачка, неплохая боевка. Немного дубовая стрельба, а в остальном кайф! Мир полуоткрытый, красивый, полазить интересно и нет такой перенасыщенности как в Авовед.
Кораблем можно управлять на уровне масс эффектов не более.
По атмосфере чем то похож на фолыч но в сеттинге Ретро футуризма. Юмор действительно качественный, есть конечно немного повестки в квестах напарника но он не вырви глаз и выписан адекватно, без навязываний.
Вторая часть надеюсь будет С еще большим открытым миром!)
В общем если нравится такой сеттинг то стоит попробывать, я бы сделал баланс чутка по хардкоркорне.
Моды на исправление мыла/аббераций - обязателен
Можно как в Масс Эффект 😆 им то только направление для перелётов задавать
В Аутер Волдс такая же соевая повестка на каждом шагу. Но это видимо другое)))