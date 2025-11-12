Obsidian выпустила крупное обновление 1.0.5.0 для The Outer Worlds 2 - в нём свыше 360 исправлений и улучшений

Obsidian Entertainment выпустила обновление 1.0.5.0 для The Outer Worlds 2. В этом патче - более 360 исправлений, доработок и улучшений, включая около 70 фиксов по жалобам игроков.
Основные улучшения
- Листва теперь корректно располагается на поверхности земли.
- Исправлена ошибка, из-за которой устаревшие данные о преступлениях мешали сохранению игры.
- Устранён краш при переходе в новые области с включённой генерацией кадров на видеокартах NVIDIA.
- Изображения на экранах загрузки теперь масштабируются под большие разрешения.
- Исправлен редкий сбой в пазле в монастыре, а также подправлена геометрия на Golden Ridge, чтобы игрок не мог выйти за границы карты.
- Цели активных квестов больше не исчезают с HUD, когда обновляются другие задания.
- Исправлен баг, из-за которого краблы проваливались сквозь землю, а перк Nature’s Best Friend теперь действительно приручает существ.
- Улучшено размещение растительности вокруг пещер на Paradise Island.
- Исправлено появление травы из ниоткуда на расстоянии.
- Устранены краши, связанные с трассировкой лучей и NPC в толпе.
- Улучшено столкновение и навигация для игрока и NPC.
- Заблокированы области, ведущие за пределы локаций.
- Улучшено качество теней на станции Horizon Point и освещения при выходе из помещений наружу.
- Фонарик в режиме от третьего лица теперь работает лучше.
- Исправлены материалы повреждённых кристаллов.
Прочие изменения
- Повышение выживаемость напарников на высоких сложностях.
- Обновлены русский и польский переводы;
- Исправление десятков ошибок в квестах, диалогах и логике NPC.
- Добавление опции отключения сглаживания и ускорения мыши.
- Улучшение анимации, тени, столкновения, освещение и интерфейс.
- Внесены множество правок в перки, оружие, поведение врагов, сохранения, систему звука и UI.
Всего патч 1.0.5.0 содержит сотни мелких доработок, направленных на улучшение стабильности, устранение багов и повышение качества игрового процесса.
Отличной игре отличная поддержка 👍
а торопышки прошли супер убогую баговую версию по пасу
Я когда игра выходит, играю в неë спустя пол года. Как раз патчи по выходят, и возможно длс.
мне кажется сакред 2 ремастер даже полгода не поможет
прошел в течении 2 дней после релиза, не 1 бага не встретил, ультра с лучами в 2к и не одного краша, кек
оо молодцы какие глядишь к новгогодним выходным до ума доведут))
Я один не встретил багов походу)