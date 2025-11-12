Obsidian выпустила крупное обновление 1.0.5.0 для The Outer Worlds 2 - в нём свыше 360 исправлений и улучшений

Obsidian Entertainment выпустила обновление 1.0.5.0 для The Outer Worlds 2. В этом патче - более 360 исправлений, доработок и улучшений, включая около 70 фиксов по жалобам игроков.

Основные улучшения

Листва теперь корректно располагается на поверхности земли.

Исправлена ошибка, из-за которой устаревшие данные о преступлениях мешали сохранению игры.

Устранён краш при переходе в новые области с включённой генерацией кадров на видеокартах NVIDIA.

Изображения на экранах загрузки теперь масштабируются под большие разрешения.

Исправлен редкий сбой в пазле в монастыре, а также подправлена геометрия на Golden Ridge, чтобы игрок не мог выйти за границы карты.

Цели активных квестов больше не исчезают с HUD, когда обновляются другие задания.

Исправлен баг, из-за которого краблы проваливались сквозь землю, а перк Nature’s Best Friend теперь действительно приручает существ.

Улучшено размещение растительности вокруг пещер на Paradise Island.

Исправлено появление травы из ниоткуда на расстоянии.

Устранены краши, связанные с трассировкой лучей и NPC в толпе.

Улучшено столкновение и навигация для игрока и NPC.

Заблокированы области, ведущие за пределы локаций.

Улучшено качество теней на станции Horizon Point и освещения при выходе из помещений наружу.

Фонарик в режиме от третьего лица теперь работает лучше.

Исправлены материалы повреждённых кристаллов.

Прочие изменения

Повышение выживаемость напарников на высоких сложностях.

Обновлены русский и польский переводы;

Исправление десятков ошибок в квестах, диалогах и логике NPC.

Добавление опции отключения сглаживания и ускорения мыши.

Улучшение анимации, тени, столкновения, освещение и интерфейс.

Внесены множество правок в перки, оружие, поведение врагов, сохранения, систему звука и UI.

Всего патч 1.0.5.0 содержит сотни мелких доработок, направленных на улучшение стабильности, устранение багов и повышение качества игрового процесса.