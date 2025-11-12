ЧАТ ИГРЫ
The Outer Worlds 2 29.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, Космос, Научная фантастика
6.9 504 оценки

Obsidian выпустила крупное обновление 1.0.5.0 для The Outer Worlds 2 - в нём свыше 360 исправлений и улучшений

AceTheKing AceTheKing

Obsidian Entertainment выпустила обновление 1.0.5.0 для The Outer Worlds 2. В этом патче - более 360 исправлений, доработок и улучшений, включая около 70 фиксов по жалобам игроков.

Основные улучшения

  • Листва теперь корректно располагается на поверхности земли.
  • Исправлена ошибка, из-за которой устаревшие данные о преступлениях мешали сохранению игры.
  • Устранён краш при переходе в новые области с включённой генерацией кадров на видеокартах NVIDIA.
  • Изображения на экранах загрузки теперь масштабируются под большие разрешения.
  • Исправлен редкий сбой в пазле в монастыре, а также подправлена геометрия на Golden Ridge, чтобы игрок не мог выйти за границы карты.
  • Цели активных квестов больше не исчезают с HUD, когда обновляются другие задания.
  • Исправлен баг, из-за которого краблы проваливались сквозь землю, а перк Nature’s Best Friend теперь действительно приручает существ.
  • Улучшено размещение растительности вокруг пещер на Paradise Island.
  • Исправлено появление травы из ниоткуда на расстоянии.
  • Устранены краши, связанные с трассировкой лучей и NPC в толпе.
  • Улучшено столкновение и навигация для игрока и NPC.
  • Заблокированы области, ведущие за пределы локаций.
  • Улучшено качество теней на станции Horizon Point и освещения при выходе из помещений наружу.
  • Фонарик в режиме от третьего лица теперь работает лучше.
  • Исправлены материалы повреждённых кристаллов.

Прочие изменения

  • Повышение выживаемость напарников на высоких сложностях.
  • Обновлены русский и польский переводы;
  • Исправление десятков ошибок в квестах, диалогах и логике NPC.
  • Добавление опции отключения сглаживания и ускорения мыши.
  • Улучшение анимации, тени, столкновения, освещение и интерфейс.
  • Внесены множество правок в перки, оружие, поведение врагов, сохранения, систему звука и UI.

Всего патч 1.0.5.0 содержит сотни мелких доработок, направленных на улучшение стабильности, устранение багов и повышение качества игрового процесса.

11
9
Комментарии:  9
Иваныч из Тулы

Отличной игре отличная поддержка 👍

7
Юрий Пенкин

а торопышки прошли супер убогую баговую версию по пасу

3
Наркоман_Из_2018

Я когда игра выходит, играю в неë спустя пол года. Как раз патчи по выходят, и возможно длс.

3
Юрий Пенкин Наркоман_Из_2018

мне кажется сакред 2 ремастер даже полгода не поможет

1
ЛИДЕР УБИТ

прошел в течении 2 дней после релиза, не 1 бага не встретил, ультра с лучами в 2к и не одного краша, кек

4
нитгитлистер

оо молодцы какие глядишь к новгогодним выходным до ума доведут))

1
StatisticalMyzrothian

Я один не встретил багов походу)