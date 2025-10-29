Очередная проблемная игра на Unreal Engine 5: Digital Foundry раскритиковала качество PC-версии The Outer Worlds 2

После консольного тестирования Digital Foundry провела анализ PC-версии The Outer Worlds 2 и выявила схожие проблемы, связанные с реализацией технологии Lumen в Unreal Engine 5.

По словам специалистов, при включённой аппаратной трассировке лучей в игре наблюдается выраженный шум в тенях, напоминающий ситуацию с Avowed. Эксперты отметили, что при очень высоких настройках и активной трассировке лучей картинка иногда выглядит хуже, чем при высоких параметрах - Digital Foundry считает данную ситуацию абсурдной и требующей немедленного исправления.

Кроме того, игра крайне требовательна к оборудованию при максимальной графике. Специалисты рекомендуют использовать средне-высокие настройки, чтобы удерживать стабильный фреймрейт. Оптимальная конфигурация показана на отметке 8:20. Digital Foundry также напомнила, что ранее при сравнении консольных версий на PS5 и PS5 Pro были замечены аналогичные графические артефакты и нестабильная производительность.