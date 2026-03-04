Патч 1.1.0.0 для The Outer Worlds 2 добавляет новые возможности и исправляет множество ошибок

Компания Obsidian Entertainment объявила о выпуске патча 1.1.0.0 для The Outer Worlds 2, крупного обновления, которое добавляет новые функции, улучшает качество жизни и исправляет ошибки и проблемы, о которых сообщало сообщество. Многие изменения, внесённые в обновление, были основаны на отзывах пользователей.

Среди наиболее заметных нововведений — возможность переводить время суток с 1 на 24 часа прямо из меню паузы, если вы не находитесь в бою. Добавлены новые анимации скрытных убийств для нескольких видов оружия ближнего боя в режиме от первого и третьего лица, а также возможность переназначения кнопок управления на консолях и ПК. Для игроков, использующих клавиатуру, также добавлена ​​специальная команда для переключения между ходьбой и бегом.

Обновление также устраняет ряд сбоев и зависаний: исправлены редкие сбои в различных областях, проблемы с доступом к кораблю игрока, ошибки, которые могли блокировать миссии или препятствовать открытию дверей, а также ситуации «мягкой блокировки» в диалогах или при использовании определённых способностей. Многие миссии были исправлены, чтобы предотвратить их прерывание или возникновение необратимых ситуаций, в некоторых случаях даже задним числом.

Как уже упоминалось, большое внимание было уделено отзывам сообщества: исправлены зависания в определённых областях, миссии, которые в некоторых случаях невозможно выполнить, непоследовательные взаимодействия с NPC или предметами, некорректное разблокирование трофеев и проблемы с сохранениями. Также исправлены многочисленные ошибки в сюжете и диалогах.

Что касается боевой системы, то был улучшен ИИ, а также сбалансированы перки, эффекты статуса, урон от скрытности и способности компаньонов. Исправлены проблемы с анимацией, внезапными телепортациями, невыбираемыми целями и некорректными взаимодействиями с объектами или гаджетами.

Наконец, обновление включает в себя огромное количество технических улучшений: оптимизация графики, исправления столкновений и наложений, исправления текстур, улучшение освещения, более плавная анимация, более понятный и согласованный интерфейс, а также исправления звука для звуковых эффектов, музыки и диалогов.