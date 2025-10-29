ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Outer Worlds 2 29.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, Космос, Научная фантастика
6.9 360 оценок

Первый патч для The Outer Worlds 2 исправляет сюжетные и технические ошибки

monk70 monk70

Компания Obsidian Entertainment выпустила первый крупный пострелизный патч для The Outer Worlds 2, включающий исправления, специфичные для консолей. Разработчики называют его исправлением 1.0.4.0.

В этом патче исправлено множество проблем, о которых сообщало сообщество, включая ключевые исправления, связанные с затемнением при возвращении на посадочную площадку преторов, периодическим отсутствием Инес в Фэрфилде и многим другим.

Критические исправления:

  • Владельцам Premium Edition на PlayStation 5 корректно предоставляется набор «Приз корпоративной признательности» и (если у вас есть предварительный заказ игры) боевой набор командира Зейна.
    • Примечание: К сожалению, недостаток «потребительства» в данном патче не исправлен и будет исправлен в будущем хотфиксе.
  • Постоянное затемнение при возвращении на посадочную площадку преторов больше не происходит.
  • Сохранение и загрузка при использовании дематериализатора больше не мешают игроку экипировать оружие.
  • Инес больше не исчезает из Фэрфилда после возвращения из Министерства точности.
  • Повышена точность информации, отображаемой на слайдах в конце игры.

Интерфейс/UX:

  • Настройки размытия движения теперь сохраняются корректно.
  • Подсказки взаимодействия более чётко указывают, когда необходимо удерживать кнопку ввода, и корректно отображают прогресс.
  • Настройки шрифта субтитров теперь применяются корректно.
  • Текст-заполнитель больше не будет отображаться при разговоре с Иерархом Уолкоттом.
  • Если для параметра «Панели состояния игрока» установлено значение «Всегда выключено», шкала здоровья больше не будет отображаться после сохранения и загрузки. Значок «Аза хочет поговорить» больше не будет некорректно активироваться на корабле игрока.
  • После разговора с торговцем игрок теперь остаётся в том же месте, где он был начат.

Аудио:

  • Видеосообщение от штурмана Ортиса теперь воспроизводится в озвучке.
  • Громкость закадрового голоса корпоративного наёмника на Парадайз-Айленде теперь зависит от расстояния до игрока.
  • Уменьшена вероятность слишком частого повторения радиоконтента.
  • Удалён радиопередатчик, спрятанный под землёй на Парадайз-Айленде.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

5
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Andrey Nikiforov

Где хранить вещи?
У меня предзаказ и эти подарки слишком имбовые особенно в самом начале игры. Понятно, что переносимый вес безграничен, но можно же куда-то сложить неиспользуемое?
В первой части был ящик на корабле, куда я скинул сразу все излишества, а тут никакого ящика не нахожу

2
5uperNova

Забыли же))) в следующем премиум-издании за 20 баксов, будет этот ящик