По данным Digital Foundry, The Outer Worlds 2 на Xbox Series X работает лучше, чем на PlayStation 5 или PS5 Pro

При сравнении игр для PlayStation 5, как правило, наблюдается преимущество над версиями для Xbox Series X или Xbox Series S. Однако, по данным Digital Foundry, The Outer Worlds 2 переворачивает эту картину, демонстрируя лучшую производительность на Xbox, чем на PS5 или PS5 Pro.

На первый взгляд, The Outer Worlds 2 на PS5 и Xbox Series X выглядят очень похожими, но при более внимательном рассмотрении становится ясно, что первая страдает от разрывов изображения, более низкого разрешения, падения частоты кадров и разрывов экрана даже в режиме повышенной производительности. Digital Foundry также отметила небольшое снижение яркости на PS5.

Что касается PS5 Pro, в отчёте говорится, что она использует фирменный апскейлер Sony PSSR, который плохо взаимодействует с эффектами Lumen Lighting или RT Lighting в The Outer Worlds 2. В отчёте делается вывод о том, что «провалы частоты кадров и более напряжённые бои на PS5 Pro — распространённое явление, а общий игровой процесс заметно хуже, чем на Series X в готовой игре». Далее высказывается предположение, что The Outer Worlds 2 могла использовать некоторые фирменные аппаратные функции Xbox Series X|S, которых нет ни в PS5, ни в PS5 Pro.

Согласно времени запуска игры, игроки с ранним доступом смогут сыграть в The Outer Worlds 2 24 октября. Всем остальным придётся подождать до 29 октября, чтобы сыграть в неё на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК. Эта игра также появится в первый день релиза по подписке Game Pass Ultimate.