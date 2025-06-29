По словам креативного директора The Outer Worlds 2 даст игроку полную свободу действий

В новой части The Outer Worlds игрокам больше не придётся выбирать между сложными механиками и весёлым экшеном. По словам креативного директора игры Брэндона Адлера, в The Outer Worlds 2 разработчики сделали всё, чтобы системы RPG были максимально гибкими: хочешь — копай глубже, не хочешь — просто стреляй во всё, что движется.
"Если вы просто хотите взрывать — забудьте про стелс. Никто не заставляет вас красться", — уверяет Адлер в интервью GamesRadar+.
Брэндон Адлер называет себя "одержимым системами", и это неудивительно: он работает над RPG уже много лет. Именно его подход лёг в основу дизайна второй части. В игре будет множество продуманных механик, но они останутся ненавязчивыми, особенно в начале. Если игроку захочется — он сможет погрузиться в детали и собрать уникального героя, но "форсить" это никто не будет.
— "Мы сделали всё, чтобы в начале всё казалось простым, а затем открывалось всё больше глубины. Мы отдаём эту глубину в руки игрока — он сам решает, использовать её или нет."
Игроки, предпочитающие стелс, смогут проходить игру, ни разу не поднимая тревогу. Разработчики даже детально прорабатывают каждое помещение, чтобы можно было пройти его скрытно. А тем, кто предпочитает прямолинейный бой, никто не помешает всё подрывать и расстреливать.
Один из спорных моментов — в игре нельзя будет перераспределять очки навыков (respec). Идея в том, чтобы игрок действительно играл роль, а не перебирал билды на ходу. "Ты строишь своего персонажа и доводишь его до конца. Это и есть суть RPG", — подчёркивает Адлер.
The Outer Worlds 2 обещает стать гибкой, глубокой и честной RPG — где игрок сам выбирает, во что и как он хочет играть.
Если разрабы выполняли все что обещают. Мы бы давно с вами жили в обществе, где игры не требуют патчей первого дня. Где пиарщики мало востребованы, а про ботов и троллей компаний вообще молчу.
сходи в богоугодное заведение, может мерещиться всякое перестанет.
Не только разрабы виноваты, потому что разрабы работают на капиталистическую систему, как и все остальные. Как она работает, думаю не надо обьяснять. Если коротко, то на максимализацию прибыли и минимизацию затрат. Некоторые сильные мира сего, стараются не злоупотреблять её абсолютами. Но многие другие свиньи плевать хотели, им нужно здесь и сейчас, или в кратчайшие сроки. Потому многие обычные люди протестуют даже против своих стран, не говоря уже про какие-то там игровые компании, и всё помельче. Кто не протестует - становятся рабами. Поддержка это хорошо, но она должна быть обьктивной и рациональной, а не безмозглым хайпом с фанатизмом.
система сама себя регулирует, капитализму не нужны руководители, начинается всегда за здравие кино, игры, музыка, а заканчивают за упокой, абсолютный конвейер для денег, конечный результат сам показывает, что все это в итоге сводиться к машинному созданию, фильмы однообразны, игры музыка и все другие сферы, это огромная машина наподобие скайнета, а люди винтики
Первая часть понравилась не смотря как кучу недостатков, посмотрим что там будет во второй.
Этот вот директор, он в курсе, что он РПГ делает?
Успех Авоведа не дает покоя гениям РПГ...
Просто оставлю такие же новости по avowed
Всё вранье, особенно про концовки, рили где в avowed 99 концовок?
Из Обсидиан талантливые кадры давно ушли, теперь их предел выпускать средненькие игры на 6-7 баллов из 10, не более.
The Outer Worlds - это игра про стёб. Сделано скорее разработчиками для самих себя , а не для игроков.
Изобрели Морровинд. Вау