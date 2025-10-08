ЧАТ ИГРЫ
The Outer Worlds 2 29.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, Космос, Научная фантастика
7 244 оценки

По словам разработчика, начальный биом The Outer Worlds 2 предложит более 12 часов контента

monk70 monk70

Директор по дизайну The Outer Worlds 2 Мэтт Сингх сообщил изданию Game Informer, что игроки могут легко провести «более дюжины часов», исследуя первый биоме игры, Райский остров.

Режиссёр Брэндон Адлер добавил:

Это одна из самых больших зон в игре, другие ненамного меньше. Просто, когда мы работали над Райским островом, мы хотели посмотреть, насколько далеко мы можем зайти. Мы потратили много времени на отсылки к другим играм, рассматривая взаимодействие между различными точками интереса и тому подобное. Так что Райский остров получился довольно большим и насыщенным.

Если вы хотите пройти основную сюжетную линию, она проходится «довольно быстро». Однако даже отважным исследователям может потребоваться вернуться позже. В некоторых миссиях, например, в Vox Relay, враги гораздо сложнее. Некоторые задания, особенно связанные с таинственными Разломами, требуют возвращения . В результате опыт каждого игрока индивидуален.

Сингх рассказал:

Одна из вещей, которые мне действительно нравятся, — это чувство открытия. На Райском острове есть много всего, чего можно не заметить. А это значит, что будет много разных игроков, которые будут играть и получать совершенно другой опыт.

К концу игры у вас могут оказаться различные гаджеты, чем у других. Возможно, вы нашли питомца и теперь он у вас на корабле. Возможно, нет. Возможно, вы торговали и получили определённых спутников, или их нет, потому что вы выбрали другой путь. Всё это как бы меняет историю игрока, что, по нашему мнению, является признаком хорошей RPG.

The Outer Worlds 2 выйдет 29 октября на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.

Комментарии:  3
Lady_Leda

Меня почему-то физически отторгает вообще вся игра, она выглядит какой-то перегруженной, что в части локаций, что в части интерфейса.

4
saa0891

Дизайн локаций прямо очень сильно напоминает Биошок.

1
17yx

12 часов, это же смешно