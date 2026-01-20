Похоже, The Outer Worlds 2 провалилась: согласно аналитику GamesIndustry, за 3 месяца продажи не достигли даже миллиона

Согласно информации от игрового аналитика и консультанта GamesIndustry.biz Даниэля Камило, продажи The Outer Worlds 2 спустя почти три месяца после релиза (29 октября 2025 года) оказались довольно слабыми. По его оценкам, игра пока не преодолела рубеж даже в 1 миллион проданных копий на всех платформах (PS5, Xbox Series, PC). Для сравнения: первая часть в аналогичный период после запуска в 2019 году разошлась тиражом примерно 2 миллиона копий.

Аналитик подчеркивает:

Да, я понимаю, что игра быстро набрала более 1 млн игроков. Да, она доступна в Game Pass. Тем не менее, по всей доступной публичной информации и моим собственным данным - продажи все еще не дотягивают до миллиона.

Это тревожный сигнал для Obsidian Entertainment и Microsoft. Сиквел, который должен был укрепить и развить популярность оригинала, пока показывает результаты хуже предшественника - ситуация, крайне редкая и неприятная для любого продолжения. Игроки уже активно обсуждают возможные причины: высокая стартовая цена, наличие в Game Pass с первого дня, что традиционно "съедает" прямые продажи, претензии части игроков к визуальному стилю, персонажам и повестке.

Несмотря на это, многие фанаты отмечают, что сама игра получилась неплохой - особенно второй акт, новые компаньоны и юмор в духе первой части. Пока официальных цифр от Microsoft и Obsidian нет, но факт остается фактом: The Outer Worlds 2 пока не оправдывает надежд в коммерческом плане.