Похоже, The Outer Worlds 2 провалилась: согласно аналитику GamesIndustry, за 3 месяца продажи не достигли даже миллиона

Согласно информации от игрового аналитика и консультанта GamesIndustry.biz Даниэля Камило, продажи The Outer Worlds 2 спустя почти три месяца после релиза (29 октября 2025 года) оказались довольно слабыми. По его оценкам, игра пока не преодолела рубеж даже в 1 миллион проданных копий на всех платформах (PS5, Xbox Series, PC). Для сравнения: первая часть в аналогичный период после запуска в 2019 году разошлась тиражом примерно 2 миллиона копий.
Аналитик подчеркивает:
Да, я понимаю, что игра быстро набрала более 1 млн игроков. Да, она доступна в Game Pass. Тем не менее, по всей доступной публичной информации и моим собственным данным - продажи все еще не дотягивают до миллиона.
Это тревожный сигнал для Obsidian Entertainment и Microsoft. Сиквел, который должен был укрепить и развить популярность оригинала, пока показывает результаты хуже предшественника - ситуация, крайне редкая и неприятная для любого продолжения. Игроки уже активно обсуждают возможные причины: высокая стартовая цена, наличие в Game Pass с первого дня, что традиционно "съедает" прямые продажи, претензии части игроков к визуальному стилю, персонажам и повестке.
Несмотря на это, многие фанаты отмечают, что сама игра получилась неплохой - особенно второй акт, новые компаньоны и юмор в духе первой части. Пока официальных цифр от Microsoft и Obsidian нет, но факт остается фактом: The Outer Worlds 2 пока не оправдывает надежд в коммерческом плане.
Не знаю провалилась или нет, но я игру поддержал, куплена в стиме. Надеюсь что все же игра успешна
Поддержи в двойне, купи мне, и будем надеяться вместе.
Я тоже купил
прошел первый акт и дропнул
все же это слишком
Я пока еще не играл в нее, но первая нравится
Хорошие новости, Obsidian давно пора закрыть, все адекватные и опытные разработчики либо ушли на пенсию, либо в другую студию.
А чего они хотели от этого кала? )))
да, эта часть получилась какая то более стерильная и не аткая впечатляющая. картинка хороша пушки нормальные напарники полезные и не бесят. ну кроме наглого негра его я при первой возможности нахрен послал. Аза топчек. часть карт хорошо пролработана часть халтурно.
отдельно приятно удивил и порадовал перс, которого сделали каноном вместе с историей нынешней тёти из мультсериала по мотивам игр.
слишком стерильная для оутер ворлд. надеюсь они запилят 3 часть и исправят это досадное недоразумение
Она вышла что ли? 🤔 Даже не заметил.
Да в целом норм игра, лучше прошлых обсидиановских, но цена реально кусается сильно, это даже на иностранном рынке говорят, а они обычно цены терпят, у нас и подавно оверпрайс
На зимней распродаже в стиме была хорошая скидка, там я и купил, вышло примерно 2800р, точно не помню
Щас бы 2800 считать ценой с хорошей скидкой для не ААА игры
Да, скидка очень хорошая. Сейчас почти все новые игры стоят примерно 4500р. Раньше игры стоили 1999р., получается всего лишь на 801р дороже, чем раньше.