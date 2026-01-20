ЧАТ ИГРЫ
The Outer Worlds 2 29.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
6.8 662 оценки

Похоже, The Outer Worlds 2 провалилась: согласно аналитику GamesIndustry, за 3 месяца продажи не достигли даже миллиона

2BLaraSex 2BLaraSex

Согласно информации от игрового аналитика и консультанта GamesIndustry.biz Даниэля Камило, продажи The Outer Worlds 2 спустя почти три месяца после релиза (29 октября 2025 года) оказались довольно слабыми. По его оценкам, игра пока не преодолела рубеж даже в 1 миллион проданных копий на всех платформах (PS5, Xbox Series, PC). Для сравнения: первая часть в аналогичный период после запуска в 2019 году разошлась тиражом примерно 2 миллиона копий.

Аналитик подчеркивает:

Да, я понимаю, что игра быстро набрала более 1 млн игроков. Да, она доступна в Game Pass. Тем не менее, по всей доступной публичной информации и моим собственным данным - продажи все еще не дотягивают до миллиона.

Это тревожный сигнал для Obsidian Entertainment и Microsoft. Сиквел, который должен был укрепить и развить популярность оригинала, пока показывает результаты хуже предшественника - ситуация, крайне редкая и неприятная для любого продолжения. Игроки уже активно обсуждают возможные причины: высокая стартовая цена, наличие в Game Pass с первого дня, что традиционно "съедает" прямые продажи, претензии части игроков к визуальному стилю, персонажам и повестке.

Несмотря на это, многие фанаты отмечают, что сама игра получилась неплохой - особенно второй акт, новые компаньоны и юмор в духе первой части. Пока официальных цифр от Microsoft и Obsidian нет, но факт остается фактом: The Outer Worlds 2 пока не оправдывает надежд в коммерческом плане.

Константин335

Не знаю провалилась или нет, но я игру поддержал, куплена в стиме. Надеюсь что все же игра успешна

Kolyambus

Поддержи в двойне, купи мне, и будем надеяться вместе.

вупсич пупсич

Я тоже купил

прошел первый акт и дропнул

все же это слишком

Константин335 вупсич пупсич

Я пока еще не играл в нее, но первая нравится

GayFish

Хорошие новости, Obsidian давно пора закрыть, все адекватные и опытные разработчики либо ушли на пенсию, либо в другую студию.

askazanov

А чего они хотели от этого кала? )))

нитгитлистер

да, эта часть получилась какая то более стерильная и не аткая впечатляющая. картинка хороша пушки нормальные напарники полезные и не бесят. ну кроме наглого негра его я при первой возможности нахрен послал. Аза топчек. часть карт хорошо пролработана часть халтурно.
отдельно приятно удивил и порадовал перс, которого сделали каноном вместе с историей нынешней тёти из мультсериала по мотивам игр.

слишком стерильная для оутер ворлд. надеюсь они запилят 3 часть и исправят это досадное недоразумение

Kolyambus

Она вышла что ли? 🤔 Даже не заметил.

Fallen space knight

Да в целом норм игра, лучше прошлых обсидиановских, но цена реально кусается сильно, это даже на иностранном рынке говорят, а они обычно цены терпят, у нас и подавно оверпрайс

Константин335

На зимней распродаже в стиме была хорошая скидка, там я и купил, вышло примерно 2800р, точно не помню

clarkkent Константин335

Щас бы 2800 считать ценой с хорошей скидкой для не ААА игры

Константин335 clarkkent

Да, скидка очень хорошая. Сейчас почти все новые игры стоят примерно 4500р. Раньше игры стоили 1999р., получается всего лишь на 801р дороже, чем раньше.

