Пользователи массово критикуют Microsoft за цену в $80 для The Outer Worlds 2 и малое количество локализаций

Вчера компания Microsoft и студия Obsidian Entertainment провели презентацию The Outer Worlds 2, в рамках которой поделились новыми подробностями игры.
В том числе стало известно о том, что игра станет первым проектом от Microsoft с ценой в $80 за стандартное издание и $100 за премиум издание. Несмотря на то, что в Obsidian пообещали, что The Outer Worlds 2 станет самой масштабной игрой студии, похоже что игроков этот аргумент не слишком-то убедил: пользователи в Steam создали множество тем, в которых критикуют издателя за ценовую политику - игроки считают, что Microsoft пытается наглым образом продать АА-игру под видом ААА, ещё и за $80.
$80 за стандартное издание? Это шутка? Это АААА-игра? Где русский язык в этой АААА-игре?
$80 за игру - безумие.
Куплю это на распродаже за $20.
Оригинальная The Outer Worlds не стоила и $60.
The Outer Worlds 2 за $80, когда лишь недавно вышли Tainted Grail за $45 и Clair Obsur: Expedition 33 за $50 - выглядит как неудачная шутка от Microsoft.
Кроме того, игроки так же раскритиковали Microsoft за то, что их очередная игра переведена всего на 5 языков (английский, французский, немецкий, итальянский и испанский), при этом озвучка и вовсе будет лишь на английском языке, что выглядит просто нелепо для якобы ААА-игры. Пользователи не понимают по какой причине один из самых крупных и богатых издателей не может обеспечить локализацией большее количество языков.
Релиз игры состоится 29 октября 2025 года на PC и Xbox Series X/S.
Себе за 80 оставьте) красная цена ей 50 и то с натяжкой, тем более 1-я часть не сильно то и выстрелила, а после треша под названием Avowed я думаю Обсидианы несколько будущих новых игр вообще бесплатно должны отдавать чтоб репутацию восстановить
50$ разве что за премиум издание. А так 40$ максимум.
Зачем вы пишете такие комменты? Вы же все равно купите эту игру.
лол нет
Там где русский рубль. Азаза смишно.
Ну, от этих лицемерных тварей другого и не ожидалось. Только пиратить.
Ну, были и есть люди которые радуются, что на данный момент пиратство игр практически мертво и ничего не ломается. Нарадовались? А теперь готовтесь, вас будут доить досуха как никогда не доили, даже коровы позавидуют.
Дураков кто таки заплатит и эти деньги в мире найдётся полно, а наказать ныне издателей нечем. Велком в мир безнаказанных охреневших и жаднющих издателей, вы сами до этого довели, кушайте не обляпайтесь.
Судя по комментарием некоторых до сих пор радуются. Да же оправдывают такие ценники.
у игры нет денуво - спиратишь
проблема больше в ценник и русской озвучки
непонятно при чем тут пираты
Ну очевидно же что для человека 80 долларов это 2 месяца работать, а для кого-то 80 долларов это один раз сходить в магазин вот поэтому его и рвет так. Денег нет, а на большинстве проектов ещё и денува
Это один раз сходить в более менее приличный ресторан с девушкой. Зачем так позориться на форумах о цене, она и так маленькая.
Те, у кого есть девушка вряд ли будут покупать The Outer Worlds 2
После анонса The Expanse: Osiris Reborn вообще непонятно как можно думать о покупке TOW2, тем более за 80 баксов, поиграть по подписке или взять в бесрочный кредит в зелёном ларьке самый максимум для Обсидиан.
Щас бы за тетенек в рестиках платить в 2025 XD Из какого вы века, ребята? Путешественники во времени?) Зачем так позориться? :D
"Пользователи массово критикуют Microsoft за цену в $80 для The Outer Worlds 2" - но "жрать" будут...
Да да так и будет.
По пассу и торренту поиграют, хорошо б что б продаж вообще не было у игры. Что б вразумить
80 долларов наверно нормально. сейчас все игры от крупных студий так стоить должны
типа раньше недо ааа игры столи 30 долляров но даже около инди чета 33 50 долляров. в оутер волдс 2 всяка наверна больше всяких взрывов и контента
Небольшая польская студия выпустила Tainted Grail: The Fall of Avalon с переводом на 12 языков но вот Obsidian под патронажем мега корпорации смогла перевести игру только га 5 языков. Наверное Tainted Grail: The Fall of Avalon то же аномалия как и BG 3?
Как сказал один известный человек, Obsidian это контора, которая должна исправно наполнять хрючевом Геймпасс и больше ничего
Правильно подобрана выражение к слову игры