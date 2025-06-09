Пользователи массово критикуют Microsoft за цену в $80 для The Outer Worlds 2 и малое количество локализаций

Вчера компания Microsoft и студия Obsidian Entertainment провели презентацию The Outer Worlds 2, в рамках которой поделились новыми подробностями игры.

В том числе стало известно о том, что игра станет первым проектом от Microsoft с ценой в $80 за стандартное издание и $100 за премиум издание. Несмотря на то, что в Obsidian пообещали, что The Outer Worlds 2 станет самой масштабной игрой студии, похоже что игроков этот аргумент не слишком-то убедил: пользователи в Steam создали множество тем, в которых критикуют издателя за ценовую политику - игроки считают, что Microsoft пытается наглым образом продать АА-игру под видом ААА, ещё и за $80.

$80 за стандартное издание? Это шутка? Это АААА-игра? Где русский язык в этой АААА-игре?

$80 за игру - безумие.

Куплю это на распродаже за $20.

Оригинальная The Outer Worlds не стоила и $60.

The Outer Worlds 2 за $80, когда лишь недавно вышли Tainted Grail за $45 и Clair Obsur: Expedition 33 за $50 - выглядит как неудачная шутка от Microsoft.

Кроме того, игроки так же раскритиковали Microsoft за то, что их очередная игра переведена всего на 5 языков (английский, французский, немецкий, итальянский и испанский), при этом озвучка и вовсе будет лишь на английском языке, что выглядит просто нелепо для якобы ААА-игры. Пользователи не понимают по какой причине один из самых крупных и богатых издателей не может обеспечить локализацией большее количество языков.

Релиз игры состоится 29 октября 2025 года на PC и Xbox Series X/S.