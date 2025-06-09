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The Outer Worlds 2 29.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, Космос, Научная фантастика
7.5 192 оценки

Пользователи массово критикуют Microsoft за цену в $80 для The Outer Worlds 2 и малое количество локализаций

AceTheKing AceTheKing

Вчера компания Microsoft и студия Obsidian Entertainment провели презентацию The Outer Worlds 2, в рамках которой поделились новыми подробностями игры.

В том числе стало известно о том, что игра станет первым проектом от Microsoft с ценой в $80 за стандартное издание и $100 за премиум издание. Несмотря на то, что в Obsidian пообещали, что The Outer Worlds 2 станет самой масштабной игрой студии, похоже что игроков этот аргумент не слишком-то убедил: пользователи в Steam создали множество тем, в которых критикуют издателя за ценовую политику - игроки считают, что Microsoft пытается наглым образом продать АА-игру под видом ААА, ещё и за $80.

$80 за стандартное издание? Это шутка? Это АААА-игра? Где русский язык в этой АААА-игре?
$80 за игру - безумие.
Куплю это на распродаже за $20.
Оригинальная The Outer Worlds не стоила и $60.
The Outer Worlds 2 за $80, когда лишь недавно вышли Tainted Grail за $45 и Clair Obsur: Expedition 33 за $50 - выглядит как неудачная шутка от Microsoft.

Кроме того, игроки так же раскритиковали Microsoft за то, что их очередная игра переведена всего на 5 языков (английский, французский, немецкий, итальянский и испанский), при этом озвучка и вовсе будет лишь на английском языке, что выглядит просто нелепо для якобы ААА-игры. Пользователи не понимают по какой причине один из самых крупных и богатых издателей не может обеспечить локализацией большее количество языков.

Релиз игры состоится 29 октября 2025 года на PC и Xbox Series X/S.

39
66
Комментарии: 66
Ваш комментарий
Mystic_Fox

Себе за 80 оставьте) красная цена ей 50 и то с натяжкой, тем более 1-я часть не сильно то и выстрелила, а после треша под названием Avowed я думаю Обсидианы несколько будущих новых игр вообще бесплатно должны отдавать чтоб репутацию восстановить

25
Nightma[R]e

50$ разве что за премиум издание. А так 40$ максимум.

6
Александр Гоголев

Зачем вы пишете такие комменты? Вы же все равно купите эту игру.

goodneighbor Александр Гоголев
Вы же все равно купите эту игру.

лол нет

Yoshemitsu
Где русский язык в этой АААА-игре?

Там где русский рубль. Азаза смишно.

20
Кей Овальд

Ну, от этих лицемерных тварей другого и не ожидалось. Только пиратить.

19
MaxPayne86

Ну, были и есть люди которые радуются, что на данный момент пиратство игр практически мертво и ничего не ломается. Нарадовались? А теперь готовтесь, вас будут доить досуха как никогда не доили, даже коровы позавидуют.

Дураков кто таки заплатит и эти деньги в мире найдётся полно, а наказать ныне издателей нечем. Велком в мир безнаказанных охреневших и жаднющих издателей, вы сами до этого довели, кушайте не обляпайтесь.

12
Aaro Niro
Нарадовались?

Судя по комментарием некоторых до сих пор радуются. Да же оправдывают такие ценники.

2
My life is a game

у игры нет денуво - спиратишь

проблема больше в ценник и русской озвучки
непонятно при чем тут пираты

3
agula98 My life is a game

Ну очевидно же что для человека 80 долларов это 2 месяца работать, а для кого-то 80 долларов это один раз сходить в магазин вот поэтому его и рвет так. Денег нет, а на большинстве проектов ещё и денува

5
GG4

Это один раз сходить в более менее приличный ресторан с девушкой. Зачем так позориться на форумах о цене, она и так маленькая.

11
Генерал Анатолий

Те, у кого есть девушка вряд ли будут покупать The Outer Worlds 2

4
Night Driving Avenger Генерал Анатолий

После анонса The Expanse: Osiris Reborn вообще непонятно как можно думать о покупке TOW2, тем более за 80 баксов, поиграть по подписке или взять в бесрочный кредит в зелёном ларьке самый максимум для Обсидиан.

TheRoyalAegis

Щас бы за тетенек в рестиках платить в 2025 XD Из какого вы века, ребята? Путешественники во времени?) Зачем так позориться? :D

1
Поджигаявату

"Пользователи массово критикуют Microsoft за цену в $80 для The Outer Worlds 2" - но "жрать" будут...

7
Marie Roswell

Да да так и будет.

1
VenomTRat

По пассу и торренту поиграют, хорошо б что б продаж вообще не было у игры. Что б вразумить

4
MunchkiN 616

80 долларов наверно нормально. сейчас все игры от крупных студий так стоить должны
типа раньше недо ааа игры столи 30 долляров но даже около инди чета 33 50 долляров. в оутер волдс 2 всяка наверна больше всяких взрывов и контента

4
Aaro Niro

Небольшая польская студия выпустила Tainted Grail: The Fall of Avalon с переводом на 12 языков но вот Obsidian под патронажем мега корпорации смогла перевести игру только га 5 языков. Наверное Tainted Grail: The Fall of Avalon то же аномалия как и BG 3?

3
Генерал Анатолий

Как сказал один известный человек, Obsidian это контора, которая должна исправно наполнять хрючевом Геймпасс и больше ничего

3
Walcraft

Правильно подобрана выражение к слову игры

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