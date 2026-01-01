Прошло два месяца с момента выхода The Outer Worlds 2, и игроки указывают на одну проблему

Спустя два месяца после выхода The Outer Worlds 2 обсуждения игроков начали стабилизироваться в отношении того, что работает в игре, а что определённо нуждается в улучшении.
На Reddit появилась тема, обобщающая впечатления, спустя несколько десятков часов после окончания кампании. Неудивительно, что почти все жалобы указывают на одну и ту же проблему. Максимальный уровень опыта в 30 означает, что игроки могут разблокировать лишь небольшую часть обширного дерева навыков, что снижает мотивацию к дальнейшему исследованию.
Один пользователь выразился прямо:
Я потерял большую часть мотивации выполнять побочные задания, как только достиг 30-го уровня. Они плохо это реализовали.
На этот раз Obsidian явно сосредоточились на корнях CRPG — осознанное развитие персонажа, сложные решения и невозможность «завершить всё». Проблема в том, что многие игроки ожидали систему, более близкую к гибридам, таким как Borderlands, где развитие персонажа занимает больше времени, а прогресс более впечатляющий.
Помимо этого, жалобы в основном носят косметический характер: некоторые отмечают, что исследование теряет темп в поздних актах, и мир уже не так привлекателен для исследования, как в начале.
Прошел игру, игра норм, на уровне первой части, хорошо, что также вид от третьего лица добавили им бы еще главного героя делать озвученным, гораздо лучше бы ощущалось.
Согласен, что в игре очень низкий потолок прокачки. Честно говоря, могли вообще убрать это "потолок". Очень хотелось увидеть другие способности, а не могу из-за достижения 30 уровня. А ещё нет возможности просто допройти оставшиеся побочные миссии после прохождения основной истории, т.к. тупо выкидывает в главное меню и всё, конец. Но самое главная жесть, это просто невероятно уродливые в ж*пу компаньоны.
Потому, что игра не вышла. Ждите ДЛС и полное издание - там будет повышен уровень.
Ровно так же как это было с первой частью, где то же был очень маленький потолок уровня на релизе и адекватный в дополненном издании.
Ну значит заберем её в EGS как и первую часть в полном составе, когда придёт время.
Я не считаю конкретно это проблемой. Смысл ролевых игр в том, чтоб отыграть роль, а НЕ чтоб вкачать абсолютно ВСЁ. Смысл в том, чтоб ты переигрывал и пробовал разные способы прохождения, а НЕ чтоб сразу были доступны ВСЕ способы. Игрок не должен быть универсалом и позволять вкачивать всё нельзя. Но всё это не отменяет того факта, что игра так себя, мягко говоря. Точка.
Отыгрыш роли есть в любых играх, даже в симуляторах и RTS. RPG — это развитие персонажа, которое кардинально зависит от выбранных навыков и способов, влияющих на прохождение самой игры в целом. А вот чтобы, например, зарезать левел на 30 и сделать в игре способ скинуть все навыки на 0, чтобы их перераспределить, это уже давно всем набило оскомину.
