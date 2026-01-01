Прошло два месяца с момента выхода The Outer Worlds 2, и игроки указывают на одну проблему

Спустя два месяца после выхода The Outer Worlds 2 обсуждения игроков начали стабилизироваться в отношении того, что работает в игре, а что определённо нуждается в улучшении.

На Reddit появилась тема, обобщающая впечатления, спустя несколько десятков часов после окончания кампании. Неудивительно, что почти все жалобы указывают на одну и ту же проблему. Максимальный уровень опыта в 30 означает, что игроки могут разблокировать лишь небольшую часть обширного дерева навыков, что снижает мотивацию к дальнейшему исследованию.

Один пользователь выразился прямо:

Я потерял большую часть мотивации выполнять побочные задания, как только достиг 30-го уровня. Они плохо это реализовали.

На этот раз Obsidian явно сосредоточились на корнях CRPG — осознанное развитие персонажа, сложные решения и невозможность «завершить всё». Проблема в том, что многие игроки ожидали систему, более близкую к гибридам, таким как Borderlands, где развитие персонажа занимает больше времени, а прогресс более впечатляющий.

Помимо этого, жалобы в основном носят косметический характер: некоторые отмечают, что исследование теряет темп в поздних актах, и мир уже не так привлекателен для исследования, как в начале.