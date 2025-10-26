Ранний релиз The Outer Worlds 2 привлёк ещё меньше игроков в Steam, чем у Avowed: пиковый онлайн всего 9,4 тысяч игроков

На этой неделе состоялся релиз премиум-издания The Outer Worlds 2. Средняя оценка игры на агрегаторах составила 82 балла - выше, чем у оригинальной The Outer Worlds и у вышедшей ранее в этом году Avowed.

Однако, несмотря на хорошие оценки, интерес аудитории оказался скромным. Согласно статистике SteamDB, пиковый онлайн раннего релиза The Outer Worlds 2 составил всего 9,4 тысяч игроков - это ниже чем у Avowed, которая привлекла почти 13 тысяч игроков.

Впрочем едва ли оба показателя можно назвать успешными для студии Obsidian Entertainment и компании Microsoft. Первоначально Microsoft и вовсе хотела продавать The Outer Worlds 2 по цене $80 за стандартное издание и $100 за премиум издание - остаётся лишь догадываться, сколько бы копий игры ей удалось продать по таким ценам, учитывая что даже за $70 в Steam нашлось не слишком много желающих.

Релиз стандартного издания игры состоится 29 октября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.