The Outer Worlds 2 29.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, Космос, Научная фантастика
6.9 299 оценок

Ранний релиз The Outer Worlds 2 привлёк ещё меньше игроков в Steam, чем у Avowed: пиковый онлайн всего 9,4 тысяч игроков

AceTheKing AceTheKing

На этой неделе состоялся релиз премиум-издания The Outer Worlds 2. Средняя оценка игры на агрегаторах составила 82 балла - выше, чем у оригинальной The Outer Worlds и у вышедшей ранее в этом году Avowed.

Однако, несмотря на хорошие оценки, интерес аудитории оказался скромным. Согласно статистике SteamDB, пиковый онлайн раннего релиза The Outer Worlds 2 составил всего 9,4 тысяч игроков - это ниже чем у Avowed, которая привлекла почти 13 тысяч игроков.

Впрочем едва ли оба показателя можно назвать успешными для студии Obsidian Entertainment и компании Microsoft. Первоначально Microsoft и вовсе хотела продавать The Outer Worlds 2 по цене $80 за стандартное издание и $100 за премиум издание - остаётся лишь догадываться, сколько бы копий игры ей удалось продать по таким ценам, учитывая что даже за $70 в Steam нашлось не слишком много желающих.

Релиз стандартного издания игры состоится 29 октября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

16
35
Комментарии:  35
goodneighbor

Кто в своем уме будет отдавать деньги за сиквел проходняка из 2019 года... Тут только гейпас или зеленый магазин.

14
5uperNova

Я до сей пор не понимаю, чем так понравилась первая часть. Проходняк обычный, на коленке слепленный, и тоже самое и вторая часть

11
cthulhu42

Два раза начинал играть. Доходил кое как до половины и бросал. Ну не интересно вообще. Персы какие то нелепые и повестка тупорылая везде.

8
utilizat0r

Ты то да...

2
вортигонт вортигонтович

интересный сюжет и рпг

Tommy451
10
unknoun

В прошлом у студии есть более чем достойные вещи, жаль людей участвовавших в разработке больше нет в Обсидиан.

1
-zotik- unknoun

Вот именно в прошлом и прошлом далеком

Pinaev Sergey

Поиграл немного, игра клон Avowed с огнестрелом. Уже утомила эта форнайтовская мультяшность. Посмотришь демки энтузиастов на UE, пусть хоть по Скайриму, - картинка огонь, там понятно, зачем нужна RTXxx80/90, здесь же будто на канал с мультиком про грузовичок Леву попал.

8
MadPyramus

Мультяшность была задолго до фортнайта, тот-же Bioshock, Borderlands, Dishonored, We Happy Few, итд.

1
вортигонт вортигонтович MadPyramus

он к тому наверно что краски ярные и палитра кислотная вон на первой планете как то деревья убого выглядят. В прочем первая часть была такой же я не жаловался

1
samosan

А пиратам зашло,на рутрекере неплохой ажиотаж вчера был,до сих пор 1500 сидов висит.

7
0ncnjqybr

На торренте любая крупная новинка вызывает ажиотаж.

Ибо можно спокойно качать и не парить себе мозги мыслями "а не пожру ли я гoвна за свои деньги?"

9
samosan 0ncnjqybr

Кроме денег уходит еще время жизни и место на диске,что тоже на поедание очевидного гвна тратить не хочется.

2
FlufflePuff 0ncnjqybr

Ага, они жрут его бесплатно.

2
0ncnjqybr

Ну вот и все. Ждем пиццу в офисе обсидиан.

7
Пользователь ВКонтакте

1 часть скучная 2 тоже // Артур Пастухов

5
mxorganic

Самое точное описание этого тайтла!

4
GraF68ru

Успех за успехом где-то там от мелкософта

5
MNM 777

Поздравляю 🍾

5
Пользователь ВКонтакте

А чего вы хотели после особенно авовы? Странно, что вобще кто то играет // Александр Ковалёв

4
