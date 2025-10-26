Ранний релиз The Outer Worlds 2 привлёк ещё меньше игроков в Steam, чем у Avowed: пиковый онлайн всего 9,4 тысяч игроков

На этой неделе состоялся релиз премиум-издания The Outer Worlds 2. Средняя оценка игры на агрегаторах составила 82 балла - выше, чем у оригинальной The Outer Worlds и у вышедшей ранее в этом году Avowed.
Однако, несмотря на хорошие оценки, интерес аудитории оказался скромным. Согласно статистике SteamDB, пиковый онлайн раннего релиза The Outer Worlds 2 составил всего 9,4 тысяч игроков - это ниже чем у Avowed, которая привлекла почти 13 тысяч игроков.
Впрочем едва ли оба показателя можно назвать успешными для студии Obsidian Entertainment и компании Microsoft. Первоначально Microsoft и вовсе хотела продавать The Outer Worlds 2 по цене $80 за стандартное издание и $100 за премиум издание - остаётся лишь догадываться, сколько бы копий игры ей удалось продать по таким ценам, учитывая что даже за $70 в Steam нашлось не слишком много желающих.
Релиз стандартного издания игры состоится 29 октября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Кто в своем уме будет отдавать деньги за сиквел проходняка из 2019 года... Тут только гейпас или зеленый магазин.
Я до сей пор не понимаю, чем так понравилась первая часть. Проходняк обычный, на коленке слепленный, и тоже самое и вторая часть
Два раза начинал играть. Доходил кое как до половины и бросал. Ну не интересно вообще. Персы какие то нелепые и повестка тупорылая везде.
Ты то да...
интересный сюжет и рпг
В прошлом у студии есть более чем достойные вещи, жаль людей участвовавших в разработке больше нет в Обсидиан.
Вот именно в прошлом и прошлом далеком
Поиграл немного, игра клон Avowed с огнестрелом. Уже утомила эта форнайтовская мультяшность. Посмотришь демки энтузиастов на UE, пусть хоть по Скайриму, - картинка огонь, там понятно, зачем нужна RTXxx80/90, здесь же будто на канал с мультиком про грузовичок Леву попал.
Мультяшность была задолго до фортнайта, тот-же Bioshock, Borderlands, Dishonored, We Happy Few, итд.
он к тому наверно что краски ярные и палитра кислотная вон на первой планете как то деревья убого выглядят. В прочем первая часть была такой же я не жаловался
А пиратам зашло,на рутрекере неплохой ажиотаж вчера был,до сих пор 1500 сидов висит.
На торренте любая крупная новинка вызывает ажиотаж.
Ибо можно спокойно качать и не парить себе мозги мыслями "а не пожру ли я гoвна за свои деньги?"
Кроме денег уходит еще время жизни и место на диске,что тоже на поедание очевидного гвна тратить не хочется.
Ага, они жрут его бесплатно.
Ну вот и все. Ждем пиццу в офисе обсидиан.
1 часть скучная 2 тоже // Артур Пастухов
Самое точное описание этого тайтла!
Успех за успехом где-то там от мелкософта
Поздравляю 🍾
А чего вы хотели после особенно авовы? Странно, что вобще кто то играет // Александр Ковалёв