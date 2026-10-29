Разработчики The Outer Worlds 2 опубликовали первый тизер дополнения "Побочные эффекты гарантированы"

Obsidian Entertainment опубликовали первый тизер дополнения "Побочные эффекты гарантированы" для ролевой игры The Outer Worlds 2 и объявили, что премьера полноценного трейлера состоится 10 ноября 2026 года.

"Побочные эффекты гарантированы" (на английском Side Effects Guaranteed) - первое сюжетное DLC для ролевой игры от Obsidian Entertainment. Студия уже несколько недель подогревает интерес к дополнению, выпуская треки из официального саундтрека и поддерживая фирменный сатирический тон серии с отсылками к "клиническим испытаниям" и "гарантированным побочным эффектам".

The Outer Worlds 2 вышла ровно год назад - 29 октября 2025 года. Покупатели премиум-издания получат доступ к двум сюжетным расширениям и "Побочные эффекты гарантированы" станет первым из них. Точная дата выхода самого DLC и подробности его содержания пока неизвестны.