Разработчики The Outer Worlds 2 подшутили в игре над теми, кто купил премиум-издание

Полноценный релиз The Outer Worlds 2 состоится 29 октября, но те, кто купил премиум-издание, могут играть уже сейчас. Как и первая часть, The Outer Worlds 2 высмеивает коммерциализацию и бездушные корпорации, которые управляют галактикой. Поэтому вполне закономерно, что разработчики из Obsidian Entertainment решили подшутить и над самими игроками, которые приобрели самое дорогое издание игры за 100 баксов. Сделали они это с помощью одной из ключевых особенностей игры - пороков.

Пороки в The Outer Worlds 2 - это палка о двух концах. Игрок получает их за определенные действия, например, за постоянный пропуск диалогов, и они дают как негативный эффект, так и небольшой бонус. Все, кто купил премиум-издание, с самого начала игры получили порок "Потребительство", который снижает цены у торговцев на 15%, но при этом делает продаваемые вещи на 10% дешевле. Описание порока гласит:

Вы - причина, почему наш маркетинг работает.

Несмотря на подкол от разработчиков, игровое сообщество встретило эту шутку с восторгом. На тематических форумах и в социальных сетях игроки пишут, что подобный стеб над своей же аудиторией в духе старых-добрых Obsidian. Да и сам порок весьма полезен, особенно на старте игры, позволяя экономить на покупках. А компенсировать штраф к цене продажи можно, к примеру, взяв другой порок - "Клептоманию", который удваивает стоимость ворованных вещей.

Система пороков в The Outer Worlds 2, судя по всему, обещает быть такой же остроумной и озорной, как и в первой части. Полноценный релиз The Outer Worlds 2 состоится через 3 дня.