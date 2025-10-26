Разработчики The Outer Worlds 2 подшутили в игре над теми, кто купил премиум-издание

Полноценный релиз The Outer Worlds 2 состоится 29 октября, но те, кто купил премиум-издание, могут играть уже сейчас. Как и первая часть, The Outer Worlds 2 высмеивает коммерциализацию и бездушные корпорации, которые управляют галактикой. Поэтому вполне закономерно, что разработчики из Obsidian Entertainment решили подшутить и над самими игроками, которые приобрели самое дорогое издание игры за 100 баксов. Сделали они это с помощью одной из ключевых особенностей игры - пороков.
Пороки в The Outer Worlds 2 - это палка о двух концах. Игрок получает их за определенные действия, например, за постоянный пропуск диалогов, и они дают как негативный эффект, так и небольшой бонус. Все, кто купил премиум-издание, с самого начала игры получили порок "Потребительство", который снижает цены у торговцев на 15%, но при этом делает продаваемые вещи на 10% дешевле. Описание порока гласит:
Вы - причина, почему наш маркетинг работает.
Несмотря на подкол от разработчиков, игровое сообщество встретило эту шутку с восторгом. На тематических форумах и в социальных сетях игроки пишут, что подобный стеб над своей же аудиторией в духе старых-добрых Obsidian. Да и сам порок весьма полезен, особенно на старте игры, позволяя экономить на покупках. А компенсировать штраф к цене продажи можно, к примеру, взяв другой порок - "Клептоманию", который удваивает стоимость ворованных вещей.
Система пороков в The Outer Worlds 2, судя по всему, обещает быть такой же остроумной и озорной, как и в первой части. Полноценный релиз The Outer Worlds 2 состоится через 3 дня.
Забавно. А они могут подшутить над остальными разработчиками и выпустить игру без радужной повестки, с нормальной оптимизацией и в духе первых игр Обсидиан? Или это слишком черный юмор?
Нэт конэчно, UE5 и кривые руки - это модно.
Так это именно такая игра и есть
Где ?
Лучше бы они над оптимизацией работали и сюжетом.
"игровое сообщество встретило эту шутку с восторгом" хомячьё и это схавало
Ну вы шутите, шутите... // Руслан Варнин
Игроки тоже не лыком шиты и сами уже подшутили над обсидианами низким онлайном в стиме:
Я вот не понимаю, кто еще(ТЕ) фанаты которые верят в (ТЕХ) Обсидианов и которые ждут от них ТОГО уровня игр? Ну типа все как один орут про уровень Фолычей... хотя если-бы обладали больше чем 1ной извилиной поняли-бы , что там от компании осталось одно имя и сидят там исключительно радужный сброд. Вот если первую часть (Аут В.) еще ну +- ощущалась как игра с истоками, то ЭТО ну блин... Тут (мягко говоря) ублюдское ВСЁ , графоний хуже чем даже 3й Фолыч, персонажи ну клишированные радужные уеб..ны, но при этом игра 100$ , а потом удивляются где онлайн -_- . Не знал , что это скажу, но даже БОРДА4 не настолько херовая на фоне этого дЭ.... а это нихера се комплимент.
На самом деле конечно очень оригинальное решение.
Ну можно спокойно взять в зеленом магазине и тоже уже играть, без всяких премиум изданий за 100 баксов.
Да нет там никакого стёба. Ибо критикуешь - предлагай. А они не чего не предлагают. И вообще они сами часть это гнилой системы.
Я тоже над ними пошутил. Купил игру бесплатно в зелёном магазине)
Я такое даже бесплатно играть не хочу
Печально, что эта студия некогда подарившая нам Fallout New Vegas, так скатилась(
Это уже не та студия, там совсем другие человекообразные рулят и работают