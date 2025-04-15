Разработчики The Outer Worlds 2 представили обширные возможности билдов

После выпуска Avowed Obsidian уже усердно работает над своим новейшим проектом, The Outer Worlds 2, продолжением научно-фантастической RPG от первого лица. В последнем видео в партнерстве с порталом IGN разработчики представили возможности билдов. Игра обещает принести большую глубину элементов RPG, имея менее линейную структуру, чем первая игра.

Основное внимание уделяется тому, чтобы каждое ваше улучшение действительно имеет значение. В отличие от первой игры, где ваш персонаж в конечном итоге стал хорош во всем, здесь разработчики хотят, чтобы вы специализировались на разных ролях.

Мы часто видели персонажей, которые были хороши во всем, что к концу игры уменьшало ваш личный опыт взаимодействия с персонажем. Мы хотели сосредоточиться на том, чтобы сделать каждый отдельный уровень и вложения в него действительно значимыми. Это больше, чем просто традиционная сборка, ориентированная на скрытность, сборка, ориентированная на бой, или сборка, ориентированная на диалог. Есть много смешивания и сопоставления концепций, экспериментов с другими системами и включения их в очень широкий, но уникальный диапазон различных профилей игроков.

Количество перков также было расширено, в настоящее время их насчитывается более 90, например, возможность стрелять во время бега и скольжения.

При их разработке мы рассматривали все возможные игровые режимы, доступные игроку, все действия, которые он может выполнять, и как мы можем их модифицировать.

Однако одной из функций, которая была удалена, была возможность сбрасывать приобретенные навыки и перки. Это решение было принято для того, чтобы игрокам приходилось жить со своими выборами на протяжении всей игры.

Удалив перераспределение, мы поощряем то, чтобы это стало вашим опытом. Это часть вашего опыта, которого больше ни у кого не было, и я думаю, что это то, что действительно особенно в RPG, и то, что перераспределение имеет тенденцию ослаблять.

Одним из важных моментов, о которых говорила студия, является то, что игра позволит вам убивать любого NPC, и игра отреагирует на это, что позволит вам все равно закончить игру.

На самом деле это действительно забавный способ пройти игру во второй или третий раз, просто чтобы посмотреть, как далеко вы можете зайти.

Что касается боя, игроки по-прежнему смогут выбирать между различными типами урона и даже могут их комбинировать. Вы можете создавать плазменные и огненные сборки, чтобы сжигать противников, пока вы лечитесь, или использовать шок, чтобы воздействовать на механических врагов.

Система отрицательных черт также будет расширена. Выбрав отрицательную черту, вы можете получить бонус в качестве награды. Например, вы можете выбрать сбивание врагов с ног, когда бежите к ним, и взамен вы получите отрицательную черту, такую ​​как Тупой, которая не позволяет вам вкладывать очки в определенные навыки.

The Outer Worlds 2 находится в стадии полной разработки, дата выхода назначена на 2025 год для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Игра также появится в Xbox Game Pass в первый день.