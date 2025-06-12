Разработчики The Outer Worlds 2 советовались с Halo Studios и анализировали Destiny, чтобы улучшить стрельбу

Режиссер Брэндон Адлер рассказал о том, как студия улучшила шутерный геймплей The Outer Worlds 2, особенно по сравнению с предшественником.

Адлер отметил, что студия смотрела на такие игры, как Destiny, и даже получала советы от разработчиков Halo, чтобы попытаться сделать стрельбу в The Outer Worlds 2 приятной. Он также отметил, что студия знала о том, что стрельба в The Outer Worlds могла бы быть немного улучшена, даже когда игра только вышла.

По его словам, "еще до выхода The Outer Worlds 1 мы знали, что хотим улучшить стрельбу в сиквеле". В итоге студия провела анализ многопользовательского шутера Destiny от Bungie, чтобы понять, как можно улучшить игру.

Obsidian Entertainment обращалась к Halo Studios, чтобы задать вопросы вроде "Что вы делаете, ребята? Что мы делаем не так? Как мы можем это улучшить?".

Они дали нам огромный список вещей и сказали: "Эй, ребята, вам стоит нацелиться на такие-то вещи. Вы должны добавить это в конфигурацию оружия". Мы все это сделали.

В целом Адлер отметил, что повышенное внимание студии к боевой составляющей игры в конечном итоге привело к улучшению общего геймплея. "В общем, мы решили приложить много усилий и ресурсов, чтобы сделать это реальностью", - объяснил он. "Но да, это было очень важно для нас с самого начала".