Разработчики The Outer Worlds 2 вдохновлялись Destiny и просили помощи у Halo Studios, чтобы улучшить боевую систему

The Outer Worlds 2 напрямую вдохновлена ​​Destiny, чтобы революционизировать боевую систему. Obsidian Entertainment тесно сотрудничала с разработчиками Halo, чтобы значительно улучшить ощущения от стрельбы и передвижения по сравнению с первой игрой серии.

Директор игры Брэндон Адлер рассказал в интервью GamesRadar, что команда на раннем этапе определила, что игроки хотели бы улучшить.

Бои в целом были одним из аспектов, о которых мы получили отзывы. Это могло означать множество разных вещей, например, более разнообразные композиции сражений. И мы это сделали. Мы полностью переработали нашу систему сражений и сделали эту часть боя действительно хорошей.

Для доработки механики стрельбы Obsidian заключила специальное соглашение.

Нам посчастливилось поработать с Halo Studios (ранее известной как 343). Они поделились своим мнением о нашей механике стрельбы, рассказали, что можно улучшить, и какие варианты конфигураций использовать.

Директор по дизайну Мэтью Сингх пошёл ещё дальше, вдохновившись знаменитой системой шутеров Bungie.

Нашему директору по дизайну очень нравится Destiny, поэтому он взял её за основу, и мы потратили много времени на раннем этапе на доработку и постарались добиться такого же ощущения.

Улучшения коснулись не только стрельбы, но и перемещения по миру. В игре реализованы такие функции, как скольжение и паркур, для более плавного перемещения.

Мы хотели сделать перемещение по миру менее утомительным. Думаю, всё это в совокупности создало действительно отличный игровой процесс, который в сочетании с уже хорошей ролевой игрой становится лишь вишенкой на торте.

The Outer Worlds 2 также вдохновлена ​​другими известными играми, такими как Fallout: New Vegas, Deus Ex: Human Revolution и Deus Ex: Mankind Divided. Продолжение обещает быть «гораздо масштабнее и глубже» оригинала, сохранив его ролевую сущность, но с существенно улучшенным игровым процессом.

Релиз The Outer Worlds 2 запланирован на 29 октября на Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК. Игра также будет доступна в Game Pass с первого дня как для консолей, так и для ПК.