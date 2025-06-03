Релиз все ближе: по словам надежного инсайдера, предзаказы на The Outer Worlds 2 откроют уже 8 июня

Авторитетный инсайдер Billbil-kun, неоднократно точно предсказывавший игровые анонсы и даты релизов, сообщил, что The Outer Worlds 2 от Obsidian Entertainment уже близка к выходу. По его данным, предзаказы на игру откроются уже в это воскресенье, 8 июня, — сразу после презентации Xbox Games Showcase 2025 и специального показа, посвящённого самой игре.
Такое совпадение неслучайно: официальное открытие предзаказов обычно означает, что игра практически завершена. По словам источника, релиз The Outer Worlds 2 действительно запланирован на 2025 год, а точную дату озвучат именно на презентации.
Вдобавок инсайдер раскрыл бонусы за предварительный заказ. Предзаказавшие игру получат косметический комплект снаряжения: униформу персонажа Зейна, дрона-компаньона по имени Эд и оружие — пистолет и кинжал, также связанные с Зейном. Пока неизвестно, будут ли эти предметы доступны позже другим игрокам, но изначально они будут эксклюзивом для оформивших предзаказ.
The Outer Worlds 2 — продолжение сатирической научно-фантастической RPG, в которой игроки отправляются исследовать далекие планеты и принимать морально неоднозначные решения в фирменной стилистике Obsidian. Сиквел обещает больше свободы, разнообразия в бою и диалогах, а также расширенный мир с новыми фракциями и угрозами.
Игра была впервые представлена на Xbox Games Showcase 2021, а в декабре 2024 года получила новый трейлер на The Game Awards.
Игра нормальная была первая часть. Можно да вторую выпустить.
Игра была не совсем нормальной, скорее затянутый проходнячок, который можно оценить не выше 6\10.
После первого прохождения ощущалось чувство, что я поиграл в бета тест версии игры, где 50 процентов игры ещё даже не добавлено...
obsidian уже не та конечно, но сейчас rpg нормальных вообще мало...
по мне это не бонусы это завлекалочка дабы ты дал деньги авторам за пока не готовый товар.
Интересно по итогу русский язык добавят или нет
В целом игра неплохая, просто середнячок, время убить пойдет
После avowed можно не ждать игры от obsidian, это уже не та студия что раньше.
а мне понравилась первая часть. Сюжет , сеттинг , геймплей. Завлекает игра
Для меня 1 часть показательна тем, что я ее вообще не запомнила по итогу. Что там за квесты были, какие фракции, о чем был главный сюжет. Буквально пустой лист.
Какие предзаказы, если будет в game pass?:D Но вроде пишут только за Ultimate.
я не люблю пасс, я стимофил
поэтому фулл прайс мое все