Релиз все ближе: по словам надежного инсайдера, предзаказы на The Outer Worlds 2 откроют уже 8 июня

Авторитетный инсайдер Billbil-kun, неоднократно точно предсказывавший игровые анонсы и даты релизов, сообщил, что The Outer Worlds 2 от Obsidian Entertainment уже близка к выходу. По его данным, предзаказы на игру откроются уже в это воскресенье, 8 июня, — сразу после презентации Xbox Games Showcase 2025 и специального показа, посвящённого самой игре.

Такое совпадение неслучайно: официальное открытие предзаказов обычно означает, что игра практически завершена. По словам источника, релиз The Outer Worlds 2 действительно запланирован на 2025 год, а точную дату озвучат именно на презентации.

Вдобавок инсайдер раскрыл бонусы за предварительный заказ. Предзаказавшие игру получат косметический комплект снаряжения: униформу персонажа Зейна, дрона-компаньона по имени Эд и оружие — пистолет и кинжал, также связанные с Зейном. Пока неизвестно, будут ли эти предметы доступны позже другим игрокам, но изначально они будут эксклюзивом для оформивших предзаказ.

The Outer Worlds 2 — продолжение сатирической научно-фантастической RPG, в которой игроки отправляются исследовать далекие планеты и принимать морально неоднозначные решения в фирменной стилистике Obsidian. Сиквел обещает больше свободы, разнообразия в бою и диалогах, а также расширенный мир с новыми фракциями и угрозами.

Игра была впервые представлена на Xbox Games Showcase 2021, а в декабре 2024 года получила новый трейлер на The Game Awards.