Режиссёр The Outer Worlds 2 назвал Chrono Trigger лучшей JRPG в истории - и объяснил, почему она до сих пор недооценена

Руководитель разработки The Outer Worlds 2 Брэндон Адлер заявил, что легендарная Chrono Trigger остаётся лучшей JRPG всех времён — и, по его мнению, конкурентов у неё «даже близко нет». Такое заявление он сделал в подкасте My Perfect Console, отметив, что игра не получает заслуженного признания даже спустя почти 30 лет.
По словам Адлера, Chrono Trigger выигрывает во всём: от визуального стиля и музыки, которые и сегодня вызывают мгновенную ностальгию, до уникальных механик персонажей и боевой системы. Разработчик вспоминает, какое сильное впечатление произвела на него возможность комбинировать техники героев — решение, которое в своё время казалось революционным.
Однако главное достоинство игры, уверяет он, остаётся недооценённым — её идеальный темп. Адлер отмечает, что в отличие от большинства классических JRPG, Chrono Trigger позволяет пройти сюжет практически без обязательного гринда. Это делает игру не только динамичной, но и доступной для тех, кто обычно теряет интерес из-за долгих боёв ради прокачки.
«Это одна из немногих JRPG, где можно просто играть и наслаждаться историей, не застревая на бесконечном фарме уровней. И темп там невероятный — это настоящий эталон», — заявил Адлер.
Фанаты жанра восприняли слова разработчика почти единодушно: для многих Chrono Trigger и так давно стоит на пьедестале классики, превосходя гигантов вроде Final Fantasy VII и Earthbound. А сам Адлер признался, что игра до сих пор остаётся для него образцом грамотного геймдизайна и эмоционального повествования.
Вопервых ЖЭРПГ ка бы японская ролевая игра. И что тут в этой игре японского я х.з.
Данная Игра не для всех кажем так.
Я сейчас играю в неё. Не сказать что супер. Диалогами просто засыпают что очень надоедает. И к тому же не все диалоги важные по сюжету.
Я на столько привык в игры от третьего лица, что от первого даже играть не стал бы, если бы тут не было в настройках переключение вида.
Резюмируя могу сказать, что играть в э можно, но большого кайфа не получите.
Но опять таки у всех вкусы разные.
Ещё не проснулся?
В jrpg стоить играть по часу пару раз в неделю так игры не надоедают
Эээ... а как же великая Экспедиция 33, которой ставят одни десятки?
Хроно Триггеру тогда нужно ставить 15/10? Или я чего-то не понимаю?
Мнение режиссеров таких поносных игр не особо интересно
Играл в Хроно Триггер, да, хорошая игра, но не сказал бы что лучшая. Мне например Legend of heroes trails in sky тоже очень нравится и не меньше Триггера.
Лучшей не существует поскольку вкусы разные. А по темпу без провисания сюжета Грандия 2 бодрее Хроно Триггера.
Интересно будет ли кто-нибудь так же через лет 10 вспоминать серию The Outer Worlds ))
Раньше то обсидиан тоже не особо баловали вниманием, но по факту котор 2 , невервинтер 2, Вегас или альфа протокол это куда более качественные и культовые проекты чем то, чем они щас решили заниматься.
Уже хвалят 1ю часть. А это тот кал еще.
я погуглил, это какой то мусор из 90ых на денди