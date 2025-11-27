Режиссёр The Outer Worlds 2 назвал Chrono Trigger лучшей JRPG в истории - и объяснил, почему она до сих пор недооценена

Руководитель разработки The Outer Worlds 2 Брэндон Адлер заявил, что легендарная Chrono Trigger остаётся лучшей JRPG всех времён — и, по его мнению, конкурентов у неё «даже близко нет». Такое заявление он сделал в подкасте My Perfect Console, отметив, что игра не получает заслуженного признания даже спустя почти 30 лет.

По словам Адлера, Chrono Trigger выигрывает во всём: от визуального стиля и музыки, которые и сегодня вызывают мгновенную ностальгию, до уникальных механик персонажей и боевой системы. Разработчик вспоминает, какое сильное впечатление произвела на него возможность комбинировать техники героев — решение, которое в своё время казалось революционным.

Однако главное достоинство игры, уверяет он, остаётся недооценённым — её идеальный темп. Адлер отмечает, что в отличие от большинства классических JRPG, Chrono Trigger позволяет пройти сюжет практически без обязательного гринда. Это делает игру не только динамичной, но и доступной для тех, кто обычно теряет интерес из-за долгих боёв ради прокачки.

«Это одна из немногих JRPG, где можно просто играть и наслаждаться историей, не застревая на бесконечном фарме уровней. И темп там невероятный — это настоящий эталон», — заявил Адлер.

Фанаты жанра восприняли слова разработчика почти единодушно: для многих Chrono Trigger и так давно стоит на пьедестале классики, превосходя гигантов вроде Final Fantasy VII и Earthbound. А сам Адлер признался, что игра до сих пор остаётся для него образцом грамотного геймдизайна и эмоционального повествования.