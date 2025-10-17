Руководители Obsidian: фракции сыграют ключевую роль в The Outer Worlds 2

Несмотря на все баги и ошибки, испортившие запуск Fallout: New Vegas в 2010-м году, игра от Obsidian Entertainment до сих пор считается одной из лучших RPG благодаря глубокой системе фракций, делающей выбор игрока действительно значимым. Студия не раз отмечала, что опыт работы над New Vegas сильно повлиял на разработку The Outer Worlds 2 - особенно в части построения фракционной системы.

У издания Game Informer состоялось интервью с геймдиректором Брендоном Адлером и креативным директором Леонардом Боярским, в котором они поделились деталями разработки The Outer Worlds 2. По словам Адлера, он активно продвигал идею добавить в The Outer Worlds 2 систему фракций, похожую на ту, что была в New Vegas:

Когда речь заходит об RPG, я хочу иметь возможность взаимодействовать с разными фракциями и изучать их досконально. Мне интересно узнавать их мировоззрение, потому что это придаёт контекст происходящему и делает вселенную более живой.

Одной из причин, по которой фракции New Vegas запомнились игрокам, стало то, что они были напрямую связаны с основной историей. Каждая фракция давала свой взгляд на мир и позволяла игроку влиять на исход событий. Деталей о The Outer Worlds 2 пока немного, чтобы избежать спойлеров, но известно, что к финалу игры игроку придётся сделать выбор: поддержать одну из фракций или остаться независимым.

Леонард Боярский отмечает, что это важнейшая часть философии предстоящей игры:

Одна из наших ключевых целей - чтобы игра реагировала на решения игрока. Мы хотим, чтобы вы ощущали последствия своих действий. Если вы предпочитаете одну фракцию другой, это должно быть осознанное решение, означающее, что вы отказываетесь от контента и возможностей другой фракции.

The Outer Worlds 2 выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S уже 29 октября.