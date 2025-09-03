Руководители Outer Worlds 2 считают забавным, что они создали RPG о злых мегакорпорациях совместно с Microsoft

The Outer Worlds всегда была RPG об ужасах злых мегакорпораций, и есть немало иронии в том, что она в конечном итоге вышла после того, как разработчик Obsidian был приобретён Microsoft. The Outer Worlds 2 была полностью разработана под управлением Microsoft, и хотя разработчики игры воздерживаются от прямых сравнений между своей материнской компанией и откровенно злобными подразделениями в игре, они всё равно находят эти сравнения довольно забавными.

Игровой директор Брэндон Адлер в интервью GamesRadar+ рассказал:

The Outer Worlds 1 изначально была задумана и создана ещё до того, как нас купила Microsoft. Но было бы смешно говорить, что мы этого не замечаем. Мы, конечно же, замечаем. Нам это кажется забавным, и мы как бы подыгрываем. Иногда это даже видно в наших трейлерах и тому подобном. Мы подшучиваем над этим, нам подмигивают и кивают, мы понимаем всю эту ситуацию. Но у нас всё равно есть послание, которое мы пытаемся донести. Независимо от того, кто нас финансирует, мы всё равно пытаемся донести то же самое послание.

Креативный директор Леонард Боярский добавил:

Люди, с которыми мы работаем, действительно любят игру, так что никакого диктата или чего-то подобного.

The Outer Worlds 2 выйдет 29 октября на Xbox Series X/S, PS5 и ПК, а подписчики Game Pass смогут сыграть в игру с первого дня.