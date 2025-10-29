ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Outer Worlds 2 29.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, Космос, Научная фантастика
6.9 368 оценок

Состоялся релиз The Outer Worlds 2 от Obsidian Entertainment и Microsoft

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялся релиз стандартного издания The Outer Worlds 2 от Obsidian Entertainment и Microsoft.

В The Outer Worlds 2 игрока забрасывают в колонию Аркадия: после изобретения нового двигателя начали появляться странные разломы по всей системе. Агенту Правления Земли предстоит разобраться, что происходит в данной колонии.

Игра получила 83 балла на Metacritic - журналисты отметили качественную сюжетную структуру, многочисленные моральные выборы, острые диалоги и удачный юмор. Кроме того, разработчики улучшили игровые механики и расширили масштаб мира.

The Outer Worlds 2 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S, а так же в подписках Game Pass Ultimate и PC Game Pass.

16
30
Комментарии:  30
Ваш комментарий
Madiark

Повесточный кал

16
z8TiREX8z

играй в смуту, там нет повестки.

17
Aleksey Aleshka z8TiREX8z

Вообще-то есть

4
0ncnjqybr z8TiREX8z

Если он поиграет, ты перестанешь плакать?

6
Brian Alameda

steamdb:

3,265 players right now

6,796 24-hour peak

10,878 all-time peak 2 days ago

12
Сережаа

Ослепительный взлет! xD

5
Константин335

Сколько можно уже говорить, игра сразу вышла в геймпассе, большинство там играет

Anton Morozyaka

До релиза в Steam еще 8 часов. Я не говорю, что игра станет шедевром с онлайном в 100 тысяч. Но какой смысл этого сообщения прямо сейчас?

Кей Овальд

Ну, поржём.
А если серьёзно, я бы хотел, что бы игра удалась, но понимаю, что нынешние Обсидианы на это не способны. Первая мне понравилась даже несмотря на кучу проблем и повесточку.
Но вторую часть на релизе играть это уже не просто извращение, безумие. Только дополненное издание, как в прошлый раз (да и то не факт, что вообще буду играть).

11
Serj77777

Если первая понравилась,то в эту будешь играть с удовольствием,она лучше во всём. Много фем-повестки,матриархат,боевые старухи...,но меня это не раздражало,всё это выглядит несерьёзно,как часть юмора.) Мне в это гораздо интересней играть чем в Horizon Forbidden West,которую я пытался пройти из-за боёвки с роботами и это такая мерзкая блевота...к этим селянам просто не хочется возвращаться за квестом,а надменная рожа Элой,раздражала постоянно,но её облизали сонибои и пресса,а в эту г-ном кидают даже те кто не играл,вот и думай.)

1
Samson48

Мусор от конторы где разрабы набраны по квотам, почти все женские персонажи сильные и независимые, а большинство мужских гниды и трусы, оптимизация и графика отвратительны, мир игры совершенно мертвый и пустой. Настолько соевую игру могут хвалить только совсем не имеющие вкуса люди, кушайте. Надеюсь на громкий провал, далее увольнение всех бездарных и ущемленных с заменой на талантливых сотрудников, возможно после название студии когда то отмоется от кала.

11
Aleksey Aleshka

Второй провал подряд от них. Думаю, в течении года будет объявлено о закрытии студии

4
digitalkid
1
Константин335 Aleksey Aleshka

Кто сказал что провал? Или это ты так решил?

vegas99

Игра годная получилась, играю уже 2 день

8
VIGITAL ART

Лучше чем старфилд? 🤗

7
Твоя Мaмкa VIGITAL ART

Любая игра лучше чем старфилд

1
J a r v i s

8 часов ещё до релиза. Но не волнуйтесь, игра го*нишко как и первая часть. Убедился в этом поиграв 10 часов.

6
Артем Спартаков

Ну я расстроен игрой.. надежды были очень большие в итоге очень скучно и вообще первая часть мне кажется местами лучше.

2
Иваныч из Тулы

Стартуем 🚀

5
Владислав Якимов

Прикалываетесь что ли? Сами же писали, что релиз в 21:00

5
Destroited
Состоялся релиз The Outer Worlds 2

Который пираты уже прошли 🤣🤣🤣

2
Константин335

Ну вот и отлично, игру ждал