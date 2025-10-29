Состоялся релиз The Outer Worlds 2 от Obsidian Entertainment и Microsoft

Сегодня состоялся релиз стандартного издания The Outer Worlds 2 от Obsidian Entertainment и Microsoft.

В The Outer Worlds 2 игрока забрасывают в колонию Аркадия: после изобретения нового двигателя начали появляться странные разломы по всей системе. Агенту Правления Земли предстоит разобраться, что происходит в данной колонии.

Игра получила 83 балла на Metacritic - журналисты отметили качественную сюжетную структуру, многочисленные моральные выборы, острые диалоги и удачный юмор. Кроме того, разработчики улучшили игровые механики и расширили масштаб мира.

The Outer Worlds 2 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S, а так же в подписках Game Pass Ultimate и PC Game Pass.