Создателей Avowed и The Outer Worlds 2 обвинили в нарушении трудового законодательства

Студия Obsidian Entertainment, известная по Avowed, Fallout: New Vegas и готовящейся The Outer Worlds 2, оказалась в центре коллективного судебного разбирательства в США. Компанию обвиняют в систематических нарушениях трудового законодательства штата Калифорния.

Иск был подан ещё в 2025 году, однако широкое внимание к делу привлекла обновлённая версия жалобы, поданная в январе 2026-го. Истцом выступает бывший сотрудник студии, указанный в титрах The Outer Worlds 2 как руководитель отдела тестирования качества.

Согласно иску, Obsidian якобы не выплачивала сотрудникам все положенные зарплаты и сверхурочные, задерживала выплаты при увольнении, не обеспечивала предусмотренные законом перерывы на отдых и питание, а также не компенсировала некоторые рабочие расходы. Иск распространяется на нынешних и бывших почасовых сотрудников студии в Калифорнии за несколько последних лет.

Истцы требуют денежной компенсации, включая невыплаченные средства, возмещение расходов и другие предусмотренные законом выплаты.

В Obsidian все обвинения отвергают. В ответе, поданном в марте, компания заявила, что не признаёт ни одного из пунктов жалобы и настаивает на полном отклонении иска. Студия также представила десятки аргументов в свою защиту, включая утверждение о том, что претензии не содержат достаточных оснований для удовлетворения требований.

На данный момент дело практически не продвинулось вперёд, а последние записи в судебном реестре связаны лишь с административными процедурами и оплатой судебных сборов.